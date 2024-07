Espacio del Borde: carta abierta a la comunidad

Este año, todos los funcionamientos creados, encontrados, aprendidos… todas las maneras de hacer que habíamos podido construir en los últimos 21 años, han debido reformularse, debido a la crisis de nuestro país, que alcanza muy significativamente al sector cultural. Nuestra forma de producir obras, ofrecer talleres, sostener un espacio teatral, recibir espectáculos en nuestra sala, salir a presentar nuestras propuestas a otros territorios y producir nuestro Encuentro de Teatro, ha sido trastocada y viene experimentando cambios significativos. La factibilidad de realizar estas actividades de Teatro Independiente, ha mutado de manera total, sobre todo en lo que se refiere al aspecto económico; por lo que se volvió inevitable poner en duda su continuidad, evaluar qué de todo sigue siendo posible para nosotros y qué ya no es viable. En ese análisis, cobró mucha importancia la cuestión del sentido. ¿Qué de lo que hacemos tiene sentido (y qué ya no), para nosotros y para nuestra comunidad?. ¿Qué sentido tiene continuar con la actividad?. ¿Cuál es el sentido, la dirección, que podemos y queremos tomar?. En medio de esta crisis, queremos contarles que, pese a todo esto, hemos tomado la valiente decisión de intentar continuar con la realización del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde… porque para nosotros, el Encuentro tiene mucho sentido… y creemos que también lo tiene para nuestra comunidad. Así que, con alegría, pero no sin incertidumbre, les contamos que del 15 al 18 de noviembre planeamos hacer teatro por y para toda la ciudad, con artistas de diversos lugares, como venimos haciendo desde hace 22 años. Pero, para eso, vamos a necesitar más que nunca el acompañamiento de ustedes; para poder solventar su realización, en un momento donde todos los sistemas financieros que hasta ahora venían siendo sostén de esta actividad están en crisis. Tenemos la esperanza de que, como toda crisis, nos sirva para incorporar cambios positivos y valorar la enorme potencia que el arte tiene para la vida de los pueblos. Ojalá nuestra propuesta los convoque y puedan acompañarnos. Con mucho amor y conciencia sobre la importancia del arte.

Paula Echalecu y Hernán Verteramo

Del Borde Teatro

