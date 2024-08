F. Gentilini: “Cuándo el ojo del amo, engorda el ganado”

En una charla técnica lejos de lo político, Federico Gentilini y su hermano Agustín, invitó este viernes pasado a la prensa para dar a conocer que, según un estudio minucioso realizado en los últimos 10 años en su establecimiento, ha logrado mejorar la rentabilidad de su rodeo acelerando los tiempos naturales en la reproducción de sus terneros.

“Estoy invitando a todos los actores de la ciudad para explicar lo que implica la producción agropecuaria en nuestro partido que es, fundamentalmente, la cría de terneros. Veo que desde el pueblo se mira al campo a través de un prisma lleno de prejuicios, se dicen cosas que no son, se opina con elementos muy anacrónicos, se mira a la producción agropecuaria con categoría de oligarquía, terrateniente, etc. y nada que ver con eso…Tiene con ver con la complejidad del proceso productivo, nosotros no vamos relajadamente sólo a recoger los frutos, venderlos y ganar plata. Es un proceso absolutamente complejo que te cambia las reglas de juego no sólo políticas sino también que tiene que ver con el ambiente y el clima. Tiene que ver con una gran planificación y proyección de muchas cosas. Las decisiones para producir son muy riesgosas con una inversión altísima. ..Esta charla puede que sea la punta del iceberg para que la gente entienda lo que implica la producción agropecuaria, expresar las oportunidades en el trabajo rural. Una persona que no entiende nada de campo también tiene posibilidad de trabajar…Todos conocen la yerra, cuando están forzados se los maña para caparlos, eso es de antes, ahora ni bien nace, se le coloca una goma en la zona testicular que no provoca dolor. Hay labores que se necesita la fuerza del hombre, pero hoy hay tareas que la pueda hacer cualquier persona…” Explicaba. Cada productor es un emprendedor, en el partido hay más de 600, son 600 potenciales empresas. Si pudiéramos reunir en un parque industrial produciendo a full sería algo inédito. El fin de la charla no era hablar de mi explotación sino que está la posibilidad cierta de producir más. Es una decisión de la sociedad que debe comprender que estamos rodeados de un sector ganadero con un potencial enorme. Un aumento de la productividad del campo llevará aparejado un aumento de los salarios que hoy no son buenos, hay más de 700 trabajadores rurales formales, es impresionante lo que implica toda la cadena agropecuaria, pero hay que verla como se debe ver…Las Flores tiene aproximadamente vientres, madres 150 mil, el año pasado a raíz de una sequía histórica se perdieron 10 mil cabezas… El aumento de la producción se da por dos factores, la suba es exponencial, el primer factor es hacer los rodeos más eficientes, si tenés 100 madres el criterio es tratar de tener 90 terneros, nosotros trabajamos para eso…. Lo que se puede hacer es aumentar la cantidad de madres, se necesita política de largo plazo, una ternerita que está naciendo hoy si la quiere dejar para madres, ese proceso hasta que es madre tarda 4 años, pero 4 años en este país uno sabe lo que puede pasar…Pero para garantizar una preñes y acotar los tiempos, la base está en la alimentación. Todo el aumento de la producción requiere invertir en pasturas, campo natural donde puede duplicarse o triplicarse la producción con un consecuente aumento de la producción de carne, es una inversión muy grande, el primer año no te deja dinero, ingeniero agrónomo, fumigador, insumos, fortuna y que el tiempo acompañe, etc…” Por otro lado, dijo: “Hay una práctica que se le pone un suplemento alimentario al ternero que no mama tanto, entonces la vaca se relaja en ese proceso biológico y no está tan forzada. Así mejora la posibilidad de una nueva preñez, tambien, al ternero para que entre a un feed lot hay que adaptarlo…Quizá ese proceso de 4 años, con vaquillonas de 15 meses se puede adelantar 1 año, pero se necesita una gran planificación forrajera, tiene que estar muy cuidada, es muy complejo. Se necesita seleccionar un toro especial para ese trabajo. La cantidad de actores y procesos es infinita. Inseminación artificial es una gran herramienta, pero hay que seleccionar el semen igual por si no quedan todas preñadas…” Reflexionando: “Hace 25 años que el rodeo no crece, tiene que ver con decisiones individuales, el empresario es un tipo bicho porque busca crecer. Hay decisiones políticas, económicos, los sistemas educativos no están hechos para entender bien al campo. El manual bonaerense no dice nada sobre la tarea, si sobre la deforestación, productos químicos que dañan el medio ambiente, no sólo se ha forestado porque acá eran campos bajitos y desértico, vayamos al campo y miremos las cosas como hay que verla, el día que campo arranque el pueblo tendrá mejores posibilidades…” Afirmaba Federico Gentilini.

Audio completo de la entrevista

