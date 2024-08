Fabiola Yáñez denunció que Alberto Fernández la golpeaba: le prohibieron la salida del país al ex presidente

La ex primera dama Fabiola Yañez finalmente impulsó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Y agregó: “La restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”. El mes pasado, tras una audiencia por zoom con el juez Ercolini, Yañez había rechazado impulsar la denuncia. En las últimas horas hubo comunicaciones entre los protagonistas. Por ese motivo aparece la figura de hostigamiento y las medidas para que el ex presidente no se comunique más por teléfono con su ex mujer. “Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo Yañez a su abogado, Juan Pablo Fioribello, luego de comunicarse con el juzgado desde Madrid. Fernández se enteró de la noticia cerca de las 14:30. Pero todavía no recibió una notificación formal. Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Fuente: Infobae

