Federico Massaro: Ideas que impulsan el desarrollo de nuestra ciudad

El joven emprendedor florense diseñó un proyecto de tierras en la que por cuotas de 100 a 200 dólares por mes se puede acceder a un terreno propio con todos los servicios. En tiempo record vendió 26 fracciones en un solo día y en total ya comercializó 107 terrenos. Ahora proyecta seguir con este sistema que le otorga también beneficios importantes al comprador.

(Por Flavio Iacomini)

Sangre joven y que ama la ciudad donde nació. Federico Massaro cuando habla con el cronista expresa que si bien la actividad que desarrolla tiene un fin comercial determinado, le ha generado mucha satisfacción personal el haber sido el nexo para que hoy un número importante de ciudadanos tenga la posibilidad de tener su bien raíz para poder construir allí una vivienda en el futuro.

“En un lapso de un año, el terreno que se vende tiene los servicios de luz, gas, agua y hasta la escritura y a un precio que es casi de la mitad de lo que vale un terreno convencional” es lo que manifiesta el titular de la firma Saénz Valiente Propiedades, que ya está pensando en nuevas inversiones para que este sistema de comercialización de tierras siga extendiéndose.

“”En Octubre de 2020, en plena Pandemia, fue el primer loteo y comercialización de las fracciones. Veía que para mucha gente comprar un terreno era muy difícil por los valores y fue así que empecé a pensar en este proyecto y por suerte la gente lo entendió y respondió rápidamente” es lo que asegura.

Cuatro loteos ha realizado desde la fecha mencionada Federico Massaro. Los 26 terrenos, como son considerados planta urbana son de 12 metros x 43 algunos y otros de 12 x 25 o por 36 y están ubicados en la intersección de avenida Alvear y Lucangioli.

Los otros están ubicados en zona rural o residencial y son de 40 x 40. En total estos son 46 terrenos. Hay 15 más en Pascual Peredo y Moreno “Es una zona muy linda” es lo que menciona el comerciante de 30 años de edad. También ya están incluidos dentro del proyecto otros 20 de una hectárea cada uno.

“Me pone muy contento poder genera este proyecto tan importante. Este fraccionamiento con tantos compradores logra un movimiento productivo y comercial de mayor valor. Porque genera trabajo tanto para el agrimensor, el escribano, el alambrador, el que vende las varillas y postes, a los corralones por la construcción de las futuras viviendas”.

Por si fuera poco, este desarrollo impulsado por Federico Massaro trae aparejado un beneficio extra para varios frentistas y titulares de viviendas de las inmediaciones de los lotes subdivididos, debido a que al realizarse las nuevas extensiones de las redes de gas, luz y agua, estos servicios terminan pasando por la puerta de sus hogares y antes no tenían esa posibilidad por una cuestión de costos onerosos para poder afrontarlos.

A tan solo siete años de haberse iniciado en la actividad, acompañado por el apoyo de su familia y con el respaldo de una firma importante como Saénz Valiente, Federico Massaro siente que este proyecto es muy valioso para la gente “De los compradores, el 20 o 25 % son personas que no son de La Flores y que compran estos lotes porque tienen intenciones de radicarse o construir sus viviendas para venir los fines de semana, el resto son gente de Las Flores” es lo que también destaca.

Sangre joven y con ideas realizó este proyecto. Cuando la Pandemia comenzó a hacer su mella aparecieron las luces y no solo se consumaron los hechos, en el futuro hay más proyecciones importantes todavía.

Federico Massaro se ilusiona con poder concretarlas. Un plus extra para conseguirlo: Ama la ciudad donde ha nacido y este valor, no tiene precio

