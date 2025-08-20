¡Felicitaciones «Vitu»!: Las Leoncitas son campeonas de los Juegos Panamericanos Jr.

Con la presencia de la florense Victoria Falasco, la selección argentina de hockey sobre césped femenino Sub-21 se consagró en la noche del martes campeonas invictas de los Juegos Panamericanos Junior que tuvieron lugar en Asunción (Paraguay). En el encuentro por la medalla de oro, Las Leoncitas vencieron sin atenuantes a EEUU por un contundente 3-0 cerrando una campaña donde ganaron todos los encuentros que disputaron con una gran eficacia en ataque y apenas un solo gol en contra. Se trató del último certamen oficial para el equipo juvenil con el objetivo de la cita mundialista a disputarse en Santiago de Chile (Chile) del 1° al 13 de diciembre .

