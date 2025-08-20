De Conicet Bariloche al país: Lucas Garibaldi fue reconocido por su trayectoria en cuidado ambiental

El científico de trayectoria, Lucas Alejandro Garibaldi, obtuvo un prestigioso reconocimiento a escala nacional por su compromiso con la sustentabilidad, la justicia ambiental y el desarrollo científico al servicio del bien común. El investigador principal del Conicet fue nombrado “Académico de Número” en la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Es doctor en Ciencias Agropecuarias de la Escuela para Graduados Alberto Soriano (EPG) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) e ingeniero Agrónomo recibido con diploma de honor. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de Bariloche y profesor en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y dirige proyectos en América Latina.

Fuente: Río Negro

