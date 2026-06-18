Enzo Mele Pte. del CUF sobre el cuidado edilicio: “Se complican los arreglos por el tema de trámites y los costos…”

Días pasados viajamos a La Plata y pasamos por la intersección de 58 y 12, ubicamos la admirable y gran estructura edilicia que posee el Centro Universitario Florense, observamos con preocupación, que las columnas de las torres siguen envueltas con media sobra, ya que las mismas desprendían algunos pedazos de revoque. Considerando que hace años que la misma se encuentra en estas condiciones, invitamos al piso de la radio al joven Pte. de la institución Enzo Mele para que nos comente sobre la situación. También aprovechamos a tocar otros temas del centro.

“Estoy estudiando licenciatura en sistemas en la UNLP, por suerte me está yendo bastante bien, siempre se dice que se prioriza el estudio de uno y luego la tarea en el CUF para que las cosas vayan mejor, estoy desde marzo como presidente hasta marzo del año que viene…” Decía en el inicio de la entrevista Enzo.

Ante la toma de vistas por parte de LA RADIO la semana pasada, y ver las torres del principal edificio de calle 58 y 12 envueltas con media sombra, dijo: “En cuanto a seguridad, hay una media-sombra por el riesgo de derrumbe en la torre alta de la casa central, es un tema bastante complicado los arreglos, esa casa es patrimonio histórico y se complica el arreglo por el tema de trámites y los costos, sobre todo los grandes porque los chicos se arreglan de otra manera, solemos tener contacto con gente de acá que fue parte del CUF y nos da una mano con el tema de proyectos, planos. Es algo que no entendemos mucho, estuvimos arreglando todas las casas, arreglos no tan grandes sino medianamente accesible. Los arreglos que no requieren de ayuda profesional lo hacemos entre los becados y los otros preferimos que nos guíe o directamente los haga un profesional… actualmente somos 60 los becados, en su momento fuimos 100 que fue un año de saturación, ahora se limitó y son 80 y pico, sino se pone complicado no se puede convivir, hace poco nos reunimos con la (FUB) Federación Universitaria Bonaerense y charlamos con varios centros, y nos dio un golpe de noción, no somos los que mejor estamos, pero sí a comparación de otros Centros, fue como algo que nos sorprendió…” Sobre lo que paga cada becado, dijo: “Se paga limpieza, activos, es entre 40 y 60 mil pesos. Lo que es para el centro es la cuota de activos, el resto el gasto general de la casa, igual somos permisivos, si hay alguien muy complicado, tenemos un fondo en ese sentido, no somos tan estrictos…Los socios activos que somos nosotros, los becados, y los pasivos son los que cobramos con la campaña de socios, este año hicimos 4 campañas. Vamos a estar cobrando hasta septiembre…”

Sobre el formato de cobranza vía virtual, donde el cobrador se presenta vía WhatsApp y bajo un alias personal, donde el socio no conoce, dijo: “En su momento se hacía más a la antigua que se cobraban las cuotas yendo a cada casa, ahora por comodidad y porque los becados están viviendo en La Plata se hace así, cuesta encontrar un papá voluntario, y para simplificar con un mensaje pre determinado se cobra la cuota, no lo hemos pensado de esa forma, se pueda hablar en comisión…En su momento llegamos a ser 1000 socios ahora seremos cerca de 800… Los profesionales que egresaron no tienen cuota diferencial. Cuando uno le cobra a los socios es una cuestión de colaboración, cuando el becado se va no les obligamos a seguir pagando, igual siempre están dispuestos a colaborar. Nunca se charló la posibilidad de cobrarles más…”

En hechos sociales, el centro estuvo realizando un ropero de invierno, Enzo comentó: “La campaña solidaria de invierno anduvo bien, tuvimos la sede colapsada de ropa y estamos muy agradecidos. La sede local se usa los sábados para hacer que los becados mantengan el lugar con corte de pasto y mantener el lugar…Hicimos la última vez una exposición, también allí estamos con unos problemas estructurales, veremos cómo seguiremos con ese tema, el día del niño vamos a estar como siempre en la pista jugando con los chicos. Y el Día de la Familia que vamos a la Escuela 501 y pasamos el día con los chicos, en octubre…” Finalizando le consultamos si existía descuentos especiales por parte de alguna empresa de viajes para los estudiantes, al respecto dijo: “No hay lamentablemente descuentos en transporte para el Centro, solo por ser estudiantes a veces nos descuentan en general…” remarcó.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A ENZO MELE

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