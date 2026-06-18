Protección de infancias VII: megaoperativo en Pcia de Buenos Aires – 121 objetivos allanados por ciberpedofilia

El día 17 de junio de 2026 se llevaron a cabo 121 allanamientos conjuntos y coordinados en 76 localidades de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la “Operación Bonaerense Protección de las Infancias VII”.

Se trata de la séptima Operación de estas características ejecutada por los fiscales referentes en Grooming, Ciberpedofilia y abuso sexual infantil del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Dr. Julio Conte-Grand.

Esta acción conjunta busca desbaratar redes de agresores sexuales y atacar la proliferación de los abusos sexuales infantiles en línea. Además de perseguirse la distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino

El procedimiento estuvo coordinado desde el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, perteneciente a la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, junto a los fiscales especializados en la temática.

Ocho fiscalías especializadas funcionaron como Nodos en la investigación y detección de los responsables: la Unidad Funcional N.º 8 Descentralizada General Madariaga del Departamento Judicial Dolores; la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín; la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N.° 15 del Departamento Judicial La Plata; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 5 junto a la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos conexos a trata de personas, MASI y grooming del Departamento Judicial Morón; la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 3 del Departamento Judicial de Pergamino; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 13 del Departamento Judicial San Isidro.

Se investigó un total de 138 objetivos, que arrojó un total de 121 objetivos finales. Los 121 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen y Zárate-Campana.

Como resultado de la Operación podemos destacar lo siguiente: de un total de 111 personas investigadas, 106 pertenecen al género masculino, 5 al género femenino, con la particularidad de haberse encontrado 2 menores de 18 años que compartieron material de abuso sexual infantil. En cuanto al rango etario advertido, osciló entre los 15 y los 75 años.

Respecto de los involucrados, se advirtió que 6 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias.

Finalmente, se identificaron 37 menores de edad convivientes con los involucrados y 4 posibles víctimas directas de abuso sexual infantil.

Dentro de los domicilios allanados, se incluyen una unidad carcelaria, en donde los investigados se hallan privados de la libertad por delitos de abuso sexual infantil.

Entre los objetivos allanados, se identificó a una persona con antecedentes por una causa de abuso sexual infantil. A su vez, se informó que uno de los objetivos comenzó en el marco de un Operativo previo por un hecho de tenencia de MASI y gracias a la investigación posterior se pudo detectar una imputada nueva por producción y distribución de MASI.

En cuanto a los elementos incautados, se secuestraron 80 computadoras, 160 dispositivos de almacenamiento, 165 celulares y 2 arma de fuego. A su vez, se realizaron 31 triages y/o visus sobre los elementos digitales secuestrados.

La red de fiscales y ayudantes fiscales referentes de la provincia de Buenos Aires que llevó a cabo la séptima edición de la Operación Protección de Infancias está conformada por las Dras. y Dres. María Laura Carballal y Mariano Mera (Avellaneda); María Fernanda Wilhelm (Lanús); Adrián Peiretti y Débora Marconi (Azul); Rodolfo De Lucía y Natalia Ramos (Bahía Blanca cabecera y Tres Arroyos respectivamente); Walter Mércuri (Dolores); Fernando Graffigna (Junín); Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez (La Matanza); Cecilia Corfield y Hugo Tesón (La Plata); Esteban Berriel y Diego Lleyda (Lomas de Zamora); Graciela Trill y Emiliano Fortunato (Mar del Plata); Lisandro Massón (Mercedes); Érica Chiessi, Solange Castelli, Cecilia Villagra y Graciela Celayes (Moreno-General Rodríguez); Delia Mariana Solís Avalos, Marisa Monti, Claudio Oviedo y Ernesto Ezequiel Lovillo (Morón); Marcos Bendersky y Walter Hugo Pierrestegui (Necochea); Nelson Mastorchio y José María Cifuentes (Pergamino); Ernesto Daniel Ichazo, Ángel López y Alejandro Ramiro Unamunzaga (Quilmes); Gonzalo Acosta (San Isidro); Vanesa Leggio (San Martín); Jorge Leveratto, Dennise Gastellu y Nicolás Lemme (San Nicolás); Mariel Corredera y Raúl Frizza (Trenque Lauquen); Alejandro Eduardo Irigoyen (Zárate-Campana).

Destacamos la esencial participación de efectivos y expertos pertenecientes a las fuerzas de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del Comisario Patricio Castro, División Investigaciones de Delitos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la Comisario Gabriela Flores; División Delitos Informáticos de Azul, Morón, San Nicolás, Trenque Lauquen, Sub DDIs de Bragado y 25 de Mayo, el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de la Departamental Berazategui; Regiones AMBA Norte, Capital y Sede Chivilcoy de la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Dirección de Protección Ciudadana de la Prefectura Naval Argentina; la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual (PFA); la Policía Federal División Comunicaciones de Mar del Plata; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Junín, Mar del Plata, Necochea, Pergamino y Pinamar.

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