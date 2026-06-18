Torneo Pre-Federal: Oro Verde (Saladillo) será el rival de Ferro en Cuartos de Final

La Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana confirmó en la tarde del jueves los cruces correspondientes a los Cuartos de Final del Torneo de Clubes Primera División Masculino 2026 (Subregión Sur). El albiceleste se enfrentará con Oro Verde (Saladillo) en partidos de ida y vuelta. El primer encuentro será el próximo miércoles 24 de junio en el «27 de abril» en horario a confirmar mientras que la revancha se disputará una semana después en el estadio «Faustino Mieres» de la vecina ciudad. Vale recordar que Oro Verde fue rival de El Taladro en la fase clasificatoria.

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