18 de junio de 2026

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La lluvia no da tregua: así seguirá el clima en las próximas horas

4 horas atrás Fm Alpha

Finalmente se cumplió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anunciando clima inestable y lluvias que comenzaron pasado el mediodía de este jueves. Sin embargo, las condiciones meteorológicas mejorarán de cara al fin de semana. Para este viernes se anuncia cielo mayormente despejado con una mínima de 7 grados y una máxima de 13 grados. El sábado una mínima de 4 grados y una máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado. Para el domingo, Día del Padre, se anuncia una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados con cielo algo nublado.

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