BM – jueves 18 de junio

PAGO DE AGUINALDO A TRABAJADORES MUNICIPALES Se informa que desde el Departamento Ejecutivo se ha tomado la determinación de abonar el próximo aguinaldo junto a los salarios correspondientes al mes de junio. Ambos conceptos serán acreditados el último día hábil del mes. Desde la gestión municipal se continúa trabajando con el compromiso de sostener una administración responsable y ordenada de los recursos municipales y el acompañamiento permanente a quienes diariamente desempeñan sus tareas al servicio de la comunidad.

CICLISMO: PODIOS DE FLORENSES EN AZUL La Secretaría de Deportes resalta la participación de pedalistas florenses que obtuvieron puestos de privilegio en la competencia ciclística, que se llevó a cabo durante el fin de semana en Azul. En la categoría Principiantes, Matías Delgado arribó segundo y Francisco Viglino se quedó con la séptima ubicación, mientras que en la división Master “B”, Gustavo Aguirre resultó cuarto y en Promocional, el cuarto lugar le correspondió a Facundo “Paky” Fernández. Por otro lado, el sábado 13 y lunes 15 de junio también hubo presencia de ciclistas de nuestra ciudad en Lanús, donde cumplieron una muy buena actuación a pesar de no conseguir lugares en el podio, pero hicieron un prolijo trabajo para que sus compañeros de equipo arribaran en el pelotón principal que les permitió ubicarse dentro de las primeras cinco posiciones.

FEDERICO LAHITTE EN LA PRESELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CENTRO HOCKEY DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES La Secretaría de Deportes destaca la convocatoria de Federico Lahitte a la preselección de la Asociación Centro Hockey de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo concentrando en el Club Universitario de La Plata. El florense, quien se desempeña en el elenco de la primera división de Las Flores Hockey, forma parte de este interesante proyecto que incluyó un exigente entrenamiento y encuentros amistosos ante la Quinta categoría e Intermedia de la entidad platense. El arquero de “Los Matungos” comparte la citación con dos jugadores de Junín y uno de General Villegas, y en los próximos días se dará a conocer una lista de 25 jugadores y luego la nómina definitiva que estará confeccionada por 20 integrantes, entre ellos dos arqueros. Debemos consignar que el Seleccionado masculino ascendió a la “A” en el año 2025 e intentará mantenerse en la máxima categoría, durante el Torneo que desarrollará en Córdoba en el mes de octubre. Las buenas actuaciones, que fueron fundamentales para el fortalecimiento y crecimiento del equipo de nuestra ciudad, como así también la entrega en cada entrenamiento, hicieron que Lahitte esté viviendo este importante momento, significando un agigantado avance de la disciplina.

BOCHAS: LAS FLORES EN EL PROVINCIAL DE TERCERA CATEGORÍA La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Nicolás Etchelet, Esteban Tus, Ruben Lucha y Alfredo Cabanne (DT) en el Torneo Provincial De Bochas, exclusivo para parejas de tercera categoría, que se llevó a cabo en Puán. Los representantes de la Asociación de Bochas de Las Flores le ganaron 12 a 9 a Zárate y luego perdieron con los dueños de casa (12 a 9) y Bolívar (12 a 3), logrando el undécimo puesto entre los 16 binomios que formaron parte del certamen.

ESTE SÁBADO LLEGA LA DIVERSIÓN AL TEATRO ESPAÑOL CON “RECREO, TIEMPO DE DIVERSIÓN” Este sábado 20 a las 18 horas, el escenario del Teatro Español se llena de alegría con “Recreo, tiempo de diversión”, un espectáculo pensado para disfrutar en familia. Estarán todos los personajes de la tele, magia de primer nivel, payasos, y muchísimo humor. Te invitamos a vivir una tarde inolvidable donde grandes y chicos se van a sorprender, reír y emocionarse. Un show para toda la familia que no te podés perder.

Teatro Español – Sábado 20 – 18:00 horas

Entradas a la venta en la Boletería del Teatro Español de lunes a viernes de 08:30 a 12:30 horas.

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