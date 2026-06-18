18 de junio de 2026

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Lalcec Las Flores: prevención del cáncer de próstata

2 horas atrás Fm Alpha

Lalcec informa a los interesados que a partir de la próxima semana podrán anotarse para los análisis de PSA (Próstata). Deberán concurrir a la sede de la Casa de la Salud (Avda. Rivadavia 535) en los siguientes días y horarios:

MARTES 23 DE JUNIO 16 HS.
MIERCOLES 24 DE JUNIO 17 HS.
JUEVES 25 DE JUNIO 16 HS.
MARTES 30 DE JUNIO 16 HS.
MIÉRCOLES 1 DE JULIO 17HS.

Una vez que se tengan las inscripciones se notificarán los días y horarios para extracción de sangre a cargo de los profesionales bioquímicos que colaboran con Lalcec Las Flores en forma gratuita. Se recuerda que está destinado a mayores de 45 años o menores si tienen antecedentes familiares. ¡La detección temprana evita riesgos mayores!.

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