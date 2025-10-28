Fernando Cámara: “Vi periodistas como se dieron vuelta en campaña, y sin embargo el pueblo les dio un sopapo en la cara…”

Luego de las elecciones legislativas donde ingresarán 127 diputados y 24 senadores, el ex legislador ex Ucede Fernando Cámara, desglosó el resultado de estas elecciones en conversación con Ernesto Varela.

“Yo empecé a hacer política en el año 72, hace 53 años, y veo que se ha tomado el camino correcto, con el populismo sabíamos que terminábamos en un precipicio, el pueblo lo entendió, estoy muy feliz”. Decían en el inicio.

“LLA es un partido de dos años, la primera vez que se presenta y gana la presidencia y con todo lo que le hicieron en este último tiempo, incluyendo los periodistas tan serios que vi como se dieron vuelta en campaña, y sin embargo el pueblo les dio un sopapo en la cara…” Decía en el inicio.

“Cuando hay que analizar hay que tomar los datos reales, después lo analizas a tu manera y si sos político lo explicas de la forma que te conviene. Anoche haciendo zapping en canales bancados por la oposición, veo que enC5N no entendieron nada, la culpa era de cualquiera menos del peronismo, culpaban a Trump, a inversores internacionales…a Espert lo traté mucho, de hecho, vino a Las Flores y vos le hiciste una entrevista, le tiran una denuncia de un contacto con un narco, eso lo dirá la justicia, si es un escándalo mayúsculo y por suerte el gobierno con buen criterio habló con él y se bajó o lo bajaron….Lo que no entiendo es que el que cacareaba era Grabois, procesado por chorro y sabemos que afanó en serio…Lo de Grabois fue lamentable, no puede decir que fue un gobierno de ocupación. No entiende nada”.

Por otro lado y sobre la cabeza de lista, dijo: “Pusieron a un terrorista de primer candidato como Taiana, un tipo que puso bombas en un bar. En ningún momento escuché a este asesino arrepentirse públicamente…La elección no la ganó Santilli sino la gente…Hoy están las cartas sobre la mesa, cada uno lo analizará a su manera. Santilli fue piloto de tormenta sin hacer gran campaña porque no hubo tiempo. Terminó con la graciosa propaganda “vote al pelado para que gane el colorado”. La gente tomó la decisión de decir “basta de lo otro…Acá hay ganadores y perdedores como toda elección. Los intendentes bonaerenses no movieron nada. Hoy se van a agrandar y van a decir “sin nosotros no ganan”. En dos años se polariza absolutamente todo. La Boleta Única fue muy positiva para la elección…” Sobre los intendentes dijo: “Ellos ganan con la plata del pueblo para beneficio partidario. Hoy la gente les dice “pará, es mi plata”. El Buen intendente sería el que saca plata de su bolsillo y lo paga. Esto muestra la falsedad de otras elecciones que lo hacen con el famoso círculo de “yo te doy la boleta y entrás con la boleta en el bolsillo…A las dos horas de cerrar los comicios se sabía a nivel país. Pienso que en 2027 Kicillof no la va a poner en práctica en la provincia a la BUP. ¿Cómo va a hacer para que la provincia vaya en ese sistema? Todo esto está para analizar, con los intendentes moviéndose, el peronismo anduvo bien en las elecciones, con los intendentes en su casa sin gastar un peso, todo lo contrario”.

Sobre las erráticas pronunciaciones de las encuestadoras, acotó: “La mayoría de las encuestadoras son contratadas por los partidos políticos. Hay formas de preguntar que te llevan a un análisis más fácil para volcar más números que tal vez no son lo reales, vos tenés la realidad analízala como te parezca, yo estaba con alguna idea que esto podía pasar. Yo veía, reitero, que no había intendentes que salieron a jugársela. Siempre está eso de la presión que “Si perdemos no te doy las chapas”. Después de cada elección me pasaba a mí que soy arquitecto que venía gente a venderme chapas o cemento” remarcaba.

En plena entrevista, se produjo una llamada con el libertario Bernardo Lemma:

“La gente se cansó del kirchnerismo, lo que pasó en septiembre asustó un poco, todavía no hice un análisis profundo de este cambio radical. Crecimos dos puntos más en la sección, tenía que pasar una tragedia griega para caernos como un piano. Sorprendidos por los resultados en provincia sobre todo en el conurbano que es un lugar muy difícil de ganar. Evidentemente la gente se cansó”.

Después de la comunicación, Cámara se refirió:

“En una elección como la de septiembre, el empató (Lemma), ahora sacó una diferencia abismal, el futuro de él hoy tiene un gran respaldo. Ahora ingresará como concejal y se verán sus condiciones. Lo proyecta por supuesto. Creo que se va a destacar porque es un muchacho destacado…Bernardo le espera un buen trabajo para presentarse y mostrar madurez. Hasta ahora no existe la re relección, Alberto en el 27 no podrá ser candidato, a no ser que cambien la ley, veremos qué pasa”. Afirmaba el ex legislador.

Por los otros candidatos libertarios, dijo: “En Buenos Aires ganó un tipo poco conocido como Fargosi, estoy convencido que va a ser el mejor diputado de la cámara porque está preparado, honesto, centrado. Casi nadie sabe que el proyecto de Ficha Limpia lo diseñó él, después se lo bombardearon”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A FERNANDO CAMARA

