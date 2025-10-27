Tiempo loco: Mañana martes mínima 2°

Sin dudas que pronosticar el tiempo, es más o menos como que su médico le pronostique que dentro de una semana Ud. va a tener tanto de presión arterial. Serian tantos los factores que influyen para avizorar dicha información, que el resultado sería inexacto o simplemente un acierto.

Como una pequeña de ola polar llega en esta primavera cíclica principalmente por las lluvias, de hecho, algunos portales no anunciaban agua para hoy a la tarde y de repente, llegó la lluvia después de los 70 mm del fin de semana.

Lo pronosticado de mínima para mañana martes, rondaría los 2° con una máxima de 15° y para el miércoles 4° de mínima y 16° de máxima.

About The Author