Torneo Clausura: Juventud Deportiva-Atlético y Juventud Unida-Barrio Traut, suspendidos

La Liga de Fútbol confirmó hace instantes que los encuentros que se debían disputar este lunes por la noche en el marco de la 9na. fecha fueron suspendidos. El único partido de esta fecha se había jugado el pasado jueves bajo una lluvia que fue por momentos torrencial. Allí, Ferro y El Taladro igualaron 1-1. A esta nueva postergación se suma la jornada de inferiores y Fútbol Femenino del sábado que también tuvieron que ser suspendidos por mal clima.

About The Author