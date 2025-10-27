27 de octubre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Marcela Maldonado: «Amo leer, me hace muy feliz»

1 minuto de lectura
6 minutos atrás Fm Alpha

Docente de nivel inicial y una verdadera apasionada de la lectura, Marcela visitó el programa «Infomusic Recargado» de la 91.5 donde además de dejarnos dos cuentos de su autoría, habló de su Taller de Lectura Infantil que llevó adelante con mucho éxito. «Amo leer, es algo que me hace muy feliz. De chiquita mi papá me leía y esa pasión quedó en mí también», expresó. Sobre su experiencia frente al micrófono, manifestó que «me encanta la radio, siempre me gustó. De muy joven trabajé en el famoso kiosquito de la radio como lo llaman todos donde cumplía horario y después me acercaba a dejar algún tema musical o algún cuento». La charla continuó y en el final, Marcela leyó en vivo tres cuentos, uno de ellos dedicado a las mujeres rurales.

 

 

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Edith Hermida en el Teatro Español

22 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Comienza esta semana el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

1 hora atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – lunes 27 de octubre

2 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Marcela Maldonado: «Amo leer, me hace muy feliz»

6 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Edith Hermida en el Teatro Español

22 minutos atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Se cumplen 15 años de la muerte de Néstor Kirchner

1 hora atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Comienza esta semana el 23er. Encuentro Internacional de Teatro del Borde

1 hora atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.