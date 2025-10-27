Marcela Maldonado: «Amo leer, me hace muy feliz»

Docente de nivel inicial y una verdadera apasionada de la lectura, Marcela visitó el programa «Infomusic Recargado» de la 91.5 donde además de dejarnos dos cuentos de su autoría, habló de su Taller de Lectura Infantil que llevó adelante con mucho éxito. «Amo leer, es algo que me hace muy feliz. De chiquita mi papá me leía y esa pasión quedó en mí también», expresó. Sobre su experiencia frente al micrófono, manifestó que «me encanta la radio, siempre me gustó. De muy joven trabajé en el famoso kiosquito de la radio como lo llaman todos donde cumplía horario y después me acercaba a dejar algún tema musical o algún cuento». La charla continuó y en el final, Marcela leyó en vivo tres cuentos, uno de ellos dedicado a las mujeres rurales.

