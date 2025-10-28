De Otamendi al mundo: premian a productor papero por prácticas sostenibles

El Parque Papas, de Comandante Nicanor Otamendi, fue distinguido en Nueva York con el premio a la Agricultura Positiva en la primera edición de los Global Farmer Awards de PepsiCo. La compañía destacó su contribución a la sustentabilidad y a las metas de pep+, la estrategia que pone la sostenibilidad en el centro de su negocio. El reconocimiento destaca específicamente la implementación de prácticas regenerativas y mejoras en el uso del agua. La empresa familiar, liderada por Walter Hernández, produce papas desde hace más de 30 años y trabaja junto a PepsiCo en tecnologías y métodos que reducen el impacto ambiental del cultivo. “Nuestro trabajo empieza con los productores. Ellos son el corazón de nuestra cadena de valor y la base del sistema alimentario global. Estos premios buscan reconocer su esfuerzo y las innovaciones que impulsan”, señaló Ramon Laguarta, CEO de PepsiCo.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

