28 de octubre de 2025

Cooperativa Eléctrica, Área Sepelios, brindará un espacio para acompañar el proceso de duelo

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Desde el área de Servicios Sociales de nuestra Cooperativa (Avda. Carmen 444) se informa que el próximo encuentro correspondiente al dispositivo de “Acompañamiento en el Duelo” se realizará el jueves 30 de octubre a las 18:00hs. Se brindará un espacio y herramientas para atravesar y/o acompañar el proceso de duelo. El mismo está coordinado un por Lic. en Psicología y Lic. en Trabajo Social. Está destinado a familiares y allegados que se encuentran transitando un difícil momento por el fallecimiento de un ser querido. Para consultas por favor comunicarse telefónicamente al 442429 o acércate a Avda. Carmen y 9 de Julio.

