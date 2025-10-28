28 de octubre de 2025

BM – martes 28 de octubre

ANIVERSARIO DE LA PLAZOLETA DIEGO MARADONA Y DÍA DEL FUTBOLISTA FLORENSE Este jueves 30 a las 20 horas en el espacio verde ubicado en la esquina oeste en la intersección de las avenidas Manuel Venancio Paz y Alfredo Vidal, se celebrará el cuarto aniversario de la inauguración de la Plazoleta Deportiva Diego Armando Maradona y además también, se conmemorará por tercer año consecutivo el Día del y la Futbolista Florense, una fecha que el Concejo Deliberante de Las Flores con la rúbrica del Departamento Ejecutivo, aprobó de forma unánime en reconocimiento a los futbolistas de nuestro terruño. En el acto, que contará con la presencia de autoridades municipales y legisladores de todos los bloques políticos, se distinguirá con la entrega de diplomas a jugadores y jugadoras de los distintos clubes que participan de los campeonatos oficiales del futbol de nuestra ciudad, como así también a futbolistas de los torneos del Futbol Senior y Agrario. La plazoleta Diego Armando Maradona, emplazada junto al busto del recordado capitán de la Selección Argentina Campeona del Mundo en México 1986, fue inaugurada el 30 de octubre de 2021, día también del cumpleaños del inolvidable astro mundial.
Se invita a la comunidad a participar de un evento que se caracterizará por la celebración, reconocimientos y recuerdos.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual, que se realizará los días 4, 6 y 11 de noviembre de 14 a 15:30 horas.
El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. En caso de no contar con los medios, puede realizarlo de manera presencial en la Secretaría de Educación ubicada en Alem y Av. Gral Paz, 1° piso. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, el mencionado Curso es obligatorio para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo del mismo es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web del área: https://lasflores.gob.ar/tramites/manipulaciondealimentos/; por correo electrónico a bromatologia@lasflores.gob.ar indicando los siguientes datos: Nombre completo, DNI, Nº de tel., localidad y correo electrónico o por vía telefónica a la Dirección de Bromatología al 44-2236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

