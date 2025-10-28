Torneo Clausura: habrá fútbol toda la semana

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos del actual certamen con la particularidad que, debido a las constantes condiciones climáticas adversas, se decidió que habrá encuentros durante toda la semana comenzando hoy martes 28 a las 18:30hs. con el encuentro que disputarán en el predio «Héctor Cuburú» de El Taladro, el local y El Hollín en Fútbol Femenino continuando a las 20:30hs. con la división Reserva. También habrá partidos los días miércoles, jueves, viernes y domingo.

