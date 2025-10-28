28 de octubre de 2025

Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

ver orden del día) Con un orden del día de 23 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 17hs. y de manera formal la segunda sesión ordinaria del mes de octubre. Entre lo más destacado el Bloque Adelante Juntos presentará un proyecto de ordenanza sobre creación Programa Municipal Viviendas. Por su parte, el Bloque LLA, en un Proyecto de Resolución, se referirá a la restauración y puesta funcionamiento Punto Limpio (Plaza Italia). En tanto que el Bloque TxLF va a proponer la reubicación circuito de karting y cafeteras. Lo hará a través de un Proyecto de Resolución.

