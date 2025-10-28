Cooperativa Eléctrica: convocatoria Asamblea General Ordinaria

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Limitada informa que, conforme a lo establecido en los artículos N° 32, 33 y 34 de su Estatuto Social, se convoca a los delegados designados en la Asamblea Electoral de Distrito —realizada el pasado 30 de septiembre— a participar el próximo viernes 7 de noviembre a las 18hs. en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza (Pueblos Originarios 480) de la 89° Asamblea General Ordinaria. Durante el encuentro se tratará el siguiente Orden del Día:

-Designación de dos delegados para firmar el acta junto al Presidente y Secretario.

-Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al 89° ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2025; Informe del Auditor Externo e Informe del Síndico.

-Designación de tres delegados para integrar la Comisión Receptora de Votos y Escrutinio.

-Elección de Consejeros Titulares y Suplentes por renovación de mandatos y renuncias.

-Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año.

La documentación correspondiente al orden del día se encuentra disponible para su consulta en la sede administrativa de la Cooperativa, ubicada en 25 de Mayo Nro. 513. El Consejo de Administración invita a todos los delegados a participar de esta importante instancia democrática, fundamental para la vida institucional y el fortalecimiento del movimiento cooperativo local.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

