Fulvia Condorí, luego de las elecciones legislativas: «El FITU una vez más se fortalece»

3 horas atrás Fm Alpha

(ver documento) La dirigente del Frente de Izquierda Trabajadores Unidos dejó en la 91.5 su reflexión luego del acto eleccionario donde el FITU se consolidó como tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires al conseguir dos bancas en el Congreso. «El pasado 27 de octubre el electorado volvió a respaldar al Frente de Izquierda en medio de una apuesta por la polarización que busca consolidar el bipartidismo. Lo que destaca entonces, los esfuerzos de la militancia dentro del trotskismo», expresa la carta enviada a nuestra redacción. «Abrirse paso, en medio de tantas estrategias de campaña, con mucho dinero en juego, proveniente del establishment nacional como del narcolavado. Y también los manejos de la economía de forma directa desde Estados Unidos, evidencia que en el país hay una búsqueda orientada a consolidar un espacio político que resista con contundencia, los embates de Milei», sostiene más adelante. En otro fragmento de la nota, Condorí indica que «frenar a Milei se convierte en un accionar coherente desde el discurso a la práctica como lo hace el FITU como fuerza política desde 2011 a la fecha. Con el método de organizar la lucha, asambleas mediante, para visibilizar cada reclamo de manera sostenida en las calles. Mientras más grande el  «enemigo» más importante la organización».

Algunas Conclusiones por las Elecciones (1)

