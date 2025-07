Ferro va por la heroica en el «San Paolo» de Ranelagh

Juega este miércoles 20:30hs. la revancha ante el Napoli Argentino de Berazategui. Por disposición reglamentaria con el empate no le alcanza, sólo le sirve la victoria. El ferroviario espera por la recuperación de Sergio Cenzano, Emmanuel Tus y Facundo Maciel que no jugaron en el empate 1 a 1 aquí en Las Flores.

(Por Flavio Iacomini)

Parada difícil pero no imposible la que tendrá el equipo dirigido por Luciano Bertamino en dos días cuando deba viajar al sur del Partido de Berazategui.

Allí, en el “San Paolo” de Ranelagh, no tendrá otra opción que el triunfo ante el buen equipo campeón de la Liga Chascomunense de Futbol.

Arbitros de la ciudad de Lobos, fueron designados por la Federación Bonaerense Pampeana para impartir justicia en un encuentro donde se pone en juego el pasaporte a las semifinales del certamen regional clasificatorio para el Federal 2025.

El flamante ultimo campeón del futbol florense, comenzó su trabajo de semana esperando la recuperación de tres de sus jugadores históricos del ascenso de Otamendi.

Tanto Emmanuel Tus, como Sergio Cenzano y Facundo Maciel, intentarán recuperarse de diferentes lesiones para no perderse el trascendental encuentro revancha. A la enfermería albiceleste se le suma la dolencia muscular de Facundo Eluaiza e Iván Lozano, que debieron salir del campo de juego en el partido donde Ferro igualó 1 a 1 con Napoli Argentino el miércoles pasado en el 27 de Abril de Avellaneda y Vidal.

El encuentro Napoli Argentino de Berazategui- Ferrocarril Roca de Las Flores será transmisión central de la radio de Frecuencia Modulada FM ALPHA 91.5.

