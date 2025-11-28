30 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Florenses llegaron con un carrusel de medallas en Chaiu Do Kwan

2 minutos de lectura
2 días atrás Fm Alpha

Bajo la conducción de la profesora Cynthia Carrizo (Tercer Dan) en la “Copa Nueva Generación” de Chaiu Do Kwan, que se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre en Merlo con la organización del Maestro Walter González y los profesores Oscar Langhi y Joel Villar.
Los florenses lograron los siguientes resultados: Mía Pedernera (cinturón naranja): medalla de oro en light contac y en exhibición y medalla de plata en forma; Brenda Núñez (cinturón amarillo): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Graciano Cabrera (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Jazmín Zansberro (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición, medalla de plata en light contac y medalla de bronce en forma; Alma Cabral (4 años): medalla de oro en exhibición y medalla de plata en forma; y Zoe Cabrera medalla de plata en light Contac.
Debemos consignar que Cynthia Carrizo tiene una trayectoria de 21 años en esta especialidad de artes marciales (primera en la Argentina) y retomó la actividad hace un año y dos meses, luego de dictar clases hasta que llegó la Pandemia.
En la actualidad, los entrenamientos se realizan en Imperio GYM de Pilar Laborde y los interesados en sumarse a esta nueva disciplina para nuestra ciudad, podrán acercarse a las instalaciones de Caseros 522 los lunes, miércoles y viernes en el horario de 20 a 21.30.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

Cuatro equipos que pueden y solo dos lugares para la clasificación a semifinales

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: última sesión del período legislativo 2025

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Una noche a pura emoción: todo listo para el Baile de Egresados 2025

1 día atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

Cuatro equipos que pueden y solo dos lugares para la clasificación a semifinales

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: última sesión del período legislativo 2025

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Una noche a pura emoción: todo listo para el Baile de Egresados 2025

1 día atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Se reprogramó el Concurso de Pesca Infantil

1 día atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.