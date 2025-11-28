Florenses llegaron con un carrusel de medallas en Chaiu Do Kwan

Florenses llegaron con un carrusel de medallas en Chaiu Do Kwan2 minutos de lectura
Bajo la conducción de la profesora Cynthia Carrizo (Tercer Dan) en la “Copa Nueva Generación” de Chaiu Do Kwan, que se llevó a cabo el domingo 16 de noviembre en Merlo con la organización del Maestro Walter González y los profesores Oscar Langhi y Joel Villar.
Los florenses lograron los siguientes resultados: Mía Pedernera (cinturón naranja): medalla de oro en light contac y en exhibición y medalla de plata en forma; Brenda Núñez (cinturón amarillo): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Graciano Cabrera (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición y en forma y medalla de plata en light Contac; Jazmín Zansberro (cinturón naranja): medalla de oro en exhibición, medalla de plata en light contac y medalla de bronce en forma; Alma Cabral (4 años): medalla de oro en exhibición y medalla de plata en forma; y Zoe Cabrera medalla de plata en light Contac.
Debemos consignar que Cynthia Carrizo tiene una trayectoria de 21 años en esta especialidad de artes marciales (primera en la Argentina) y retomó la actividad hace un año y dos meses, luego de dictar clases hasta que llegó la Pandemia.
En la actualidad, los entrenamientos se realizan en Imperio GYM de Pilar Laborde y los interesados en sumarse a esta nueva disciplina para nuestra ciudad, podrán acercarse a las instalaciones de Caseros 522 los lunes, miércoles y viernes en el horario de 20 a 21.30.