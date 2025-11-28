30 de noviembre de 2025

Torneo Clausura: así se jugará la última fecha de la fase regular

2 días atrás Fm Alpha

(ver programa completo) En su habitual reunión semanal la Liga de Fútbol dio a conocer el programa de partidos del actual certamen en todas sus categorías (Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Reserva, Fútbol Femenino y Primera División). En lo que respecta a la mayor de las divisionales, el próximo domingo a las 15:30hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6 jugarán Atlético-Ferro mientras que a las 17:30hs. lo harán El Taladro-Juventud Unida. Finalmente en el estadio albirrojo a las 17:30hs. jugarán Barrio Traut-El Hollín. Libre estará Juventud Deportiva.

Fm Alpha

