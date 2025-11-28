BM – viernes 28 de noviembre

CHARLA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE TRIQUINOSIS E HIDATIDOSIS EN ROSAS Días atrás, el equipo de Cuidado Animal se trasladó a Rosas para brindar una Charla de Concientización sobre Triquinosis e Hidatidosis. También en el trascurso de la jornada se anotaron animales para castrar y se aplicaron vacunas contra la rabia. Desde el área se agradece al CEPT N° 37 de Rosas por la organización y la colaboración.

NAHUEL PELLEJERO EN EL CIERRE DE LA 19ª TEMPORADA DE «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Esta noche, a las 21 horas en el Salón Rojo Municipal, el ciclo “Folclore para Escuchar” cierra su 19ª temporada consecutiva. En esta ocasión, y en adhesión al Mes de la Tradición, se presentará Nahuel Pellejero, quien dará a conocer los versos que forman parte de su reciente grabación titulada “Así soy”. Como integrante de una familia con fuerte arraigo tradicionalista, Nahuel ha tenido un enorme crecimiento profesional en la animación de fiestas criollas de renombre en todo el territorio nacional. Haciendo historia, su abuelo, el recordado Jorge “Coco” Pellejero, fue tropillero, organizador y animador de importantísimos espectáculos de destrezas criollas durante muchos años, oficio que heredó su hijo Marcelo y que ahora trasciende una nueva generación en la persona de Nahuel. Será una excelente oportunidad para apreciar, además, su faceta de escritor y decidor del verso campero, en una noche que además contará con algunos invitados especiales. El ciclo «Folclore para Escuchar», que cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura y Deportes, es libre, gratuito y abierto para toda la comunidad.

ATLETISMO: DOS MEDALLAS DE ORO PARA SANDRA CAMPOS EN EL SUDAMERICANO DE CHILE La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Sandra Campos en el XXII Sudamericano de Atletismo Master que comenzó el lunes 24 y finalizará el domingo 30 de noviembre en la pista “Mario Recordon” del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile. La florense, una vez más cumplió una excelente actuación, logrando dos Medallas de Oro en la categoría F35. Obtuvo el primer puesto en lanzamiento de disco con un registro de 35,52 metros y también se adjudicó la competencia de lanzamiento de bala con una marca de 9,70 metros. Por otro lado, en jabalina ocupó la cuarta ubicación, con un lanzamiento de 20,76 metros.

TORNEO INTERREGIONAL EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” El Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” será escenario el sábado 29 de noviembre del Torneo Interregional de Natación. La actividad se pondrá en marcha a las 10 horas donde se disputarán pruebas de los siguientes estilos: libre, pecho, mariposa, espalda, posta de 4×50 y combinados; en las categorías infantiles, menores, cadetes y juveniles/mayores; sobre distancias de 25, 50 y 100 metros. Intervendrán los mejores 5 nadadores de tres Ligas, en sus respectivas divisiones y especialidades, donde los florenses integrarán el seleccionando de la Liga Regional.

El plantel de la Municipalidad de Las Flores, a cargo de los profesores Evangelina Iriarte, Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, estará conformado por: Valentino Vila, Matilda Muñoz, Clara Fernández, Ciro Álvarez, Martina Harrison, Valentina Perazzo, Candelaria Lemma González, Benjamín Lemma González, Santino Lemma González, Guadalupe Valerio, Luca Branchesi Gómez, Delfina Antonelli Gigena, Antonia Palacios, Gonzalo Onzari y Domingo Scarpitti.

VARIADAS ACTIVIDADES EN MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD En el marco del «Día Internacional de las Personas con Discapacidad», fecha que se conmemora cada 3 de diciembre, desde el lunes 1° al viernes 5 de diciembre se realizarán distintos eventos. Se llevará a cabo una semana abierta para que puedas acercarte y conocer desde adentro el trabajo que realizan las distintas instituciones:

– Lunes 1/12 de 10:30 a 12:30 horas: Taller Protegido Alma (Sordeaux 467)

– Martes 2/12 de 10:00 a 12:00 horas: Centro de Día (Sede H. Yrigoyen 382 y predio recreativo H. Yrigoyen 184)

– Miércoles 3/12 a las 10:00 horas: Marcha por los Derechos de las PCD y mañana de encuentro con stand de productos que realizan de cada institución/organización; juegos y mateada.

Por la tarde, a las 18:00 horas en Salón Rojo, Entrega de Certificados de Asistencia a concurrentes de los Talleres de Lengua de Señas Argentina y reconocimiento a las PCD que concurrieron a representarnos en los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

– Jueves 4/12 de 10 a 12 y de 14 a 16 horas: Escuela de Educación Especial Nº 501 (Las Heras y Pasteur)

– Viernes 5/12 de 10 a 12 horas: Centro de Formación Integral (Av. Del Carmen Nº 620)

Además, durante toda la semana en el Salón Blanco del Palacio Municipal se exhibirá una Muestra de Fotos de las distintas acciones que se llevan adelante desde la Dirección de Discapacidad junto al área de Deportes y las instituciones que trabajan en la temática.

