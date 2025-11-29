BM – sábado 29 de noviembre

ACOMPAÑAMIENTO DEL MUNICIPIO A LA LIGA DE FÚTBOL Y CANOTAJE El intendente interino Fabián Blanstein el director de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Martín Boggini, se reunieron con representantes de la Liga de Fútbol de Las Flores y Canotaje Las Flores. En primer lugar, recibieron al presidente de la Liga de Fútbol, Francisco Palacios, quien estuvo acompañado por dirigentes y delegados de los clubes afiliados. Entre los diferentes temas abordados, se hizo hincapié en gestionar el servicio de una Ambulancia Municipal como base en una cancha que este también a disposición en todos los estadios en los cuales se juega la fecha además de seguridad y costos que debe afrontar cada institución. Por otro lado, se analizó el desarrollo de los torneos donde se sacaron conclusiones en beneficio de esta disciplina que es la que más chicos y adultos reúne, generando un importante movimiento para la ciudad. Luego, los funcionarios se entrevistaron con Juan Ignacio Cáceres y Lucas Pisano, presidente y prosecretario de Canotaje Las Flores, respectivamente. En este caso, el eje central fue la puesta en funcionamiento de la Anfidraga, con el objetivo de dejar el espejo de agua en las mejores condiciones posibles de cara a futuras competencias y para que los chicos puedan entrenar con total normalidad. También se hizo una planificación sobre la limpieza del espacio ubicado en el Parque Plaza Montero, lugar al que la comunidad se acerca en gran número para disfrutar de las diferentes instalaciones. Por otra parte se detalló la programación de regatas de la próxima temporada. De esta manera, el Municipio continúa con el acompañamiento a las instituciones, en este caso deportivas, teniendo en cuenta el gran esfuerzo y compromiso que conllevan las actividades y con grandes expectativas para seguir creciendo.

EL ORFEBRE JUAN CARLOS PALLAROLS EN LAS FLORES Este sábado 29 de noviembre visitará nuestra ciudad el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols. A partir de las 18 horas en el Palacio Municipal sera parte de un Conversatorio junto al cantante Leonardo Pastore y el director del Teatro Español de Las Flores, Aldo Valente.

Además se presentará y exhibirá el Cáliz realizado por el platero que será llevado al Vaticano para ser entregado al Papa León XIV. Esta visita se enmarca en el espectáculo “Gardel Original” que se brindará el mismo día a las 21 horas en el Teatro Español. En dicha presentación, uno de los instrumentos utilizados será una guitarra original de Gardel que se encuentra en propiedad de Pallarols.

