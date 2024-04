FM Alpha en Rosas: 5to., 6to. y 7mo. del CEPT 37 crean proyecto para el cuidado del medio ambiente

Ayer por la tarde nos acercamos al paraje Rosas, allí no recibieron los alumnos del CPT Nº 37 de Rosas, Juan Arias, Tobías Bulaitis, Santiago Lorenzo y Agustina López.

“El proyecto que estamos trabajando desde el Área Sustentable, es algo para cuidar el medio ambiente, queremos reciclar desde las casas junto a la Prof. Julia Aguirre para poder recaudar un dinero y ayudando a reciclar…se va a basar en limpiar los espacios donde se hagan distintos eventos…Es más que nada juntar los residuos que la gente deje tirado, limpiar los espacios, de una carrera de bicicletas, una sortija, tambien estamos tratando de hacer un taller para recolectar y que se pueda reutilizar y que no quede ensuciando…lo que queremos es cambiar la forma, en el campo no tenemos donde llevar un punto limpio, antes se tiraba en un pozo, hoy queremos cambiar esa idea para cuidar el medio ambiente y con el dinero hacer chombas para nosotros y que podamos estar identificados…con un carro como el que está en la laguna ir llevándolos de paraje en paraje, en Rosas todas las semanas y campos cerca puede tirar la basura en los puntos limpios además de mantener limpio el paraje…el proyecto lo vamos a realizar en conjunto, somos 100 alumnos de 1ro. a 7mo. Y en cada evento nos repartimos en cuadrilla para limpiar todo… la idea es empezar el 1ro. de mayo. Se va a tratar de pedir volquetes para poner las bolsas para llevar a los puntos limpios en Las Flores y también articular las botellas de plástico con el Taller Alma que ya estamos en contacto con ellos. No sabemos bien la cantidad de latas que se tiran por mes pero sabemos que el consumo es grande. Por lo que vimos se ven papeles tirados en cunetas que hace tiempo está y eso contamina. Además cuando llueve el agua no pasa y se inundan los caminos. A medida que hagamos reuniones vamos a hacer pasacalles para difundir nuestro proyecto… No queremos ver bolsas en los alambre y además está el tema de los animales que por ahí consumen esas bolsas y se intoxican. El animal si ve en las cunetas agua va y toma con el peligro que esa agua también puede ser desechos con agroquímicos, por esto, también queremos juntar los bidones porque vemos que se junta poco, hasta hemos visto bidones en cunetas. Tiene que haber una ley firme y que se cobren multas. Esto se habla mucho con las familias, uno trata de tener limpio el establecimiento. Y que seamos considerados con nuestros vecinos que estemos ayudando al otro…” Decían.

AUDIO DE LA ENTREVISTA

