Germán Loggia desde El Trigo por la 8va «Fiesta del Chacarero y Cantor”

“Venimos bien con los preparativos, todo está en pie, nos está afectando un poco el clima pero a no ser que llueva torrencialmente se va a hacer, si no se va a avisar por todos los medios posibles estamos expectantes para hacer todo de la mejor manera, los artistas tienen toda la predisposición, invitamos a toda la gente que trate de venir temprano para que no se pierda todo el espectáculo, las comisiones estamos trabajando constantemente para tener todo listo, un orgullo poder hacer nuevamente este año la fiesta. Los esperamos para que inclusive la radio 91.5 pueda transmitir como cada año que será un gusto. Los esperamos para escuchar y disfrutar el mejor folclore de nuestra tierra y para admirar una vez más a nuestro cantor chacarero Carlos Ramón Fernández. Comentaba.

About The Author