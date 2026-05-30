El Dr. Nicolas Curutchet es el nuevo Pte. de la Asociación de Abogados
El pasado 28 de mayo Asociación de Abogados de nuestra ciudad llevó a cabo en su sede a Av. San Martín, la asamblea ordinaria donde se expusieron los siguientes puntos: Aprobación de Memoria y Balance 2025, fijación de la cuota social del año 2026 y la renovación de los miembros de la comisión directiva por un periodo 2026-2030.
Miembros periodo 2026 – 2030
Presidente: Dr. Nicolás Curutchet
Vice-Presidente: Dr. Ricardo Raúl Spinelli
Secretaria: Dra. Carla Cecilia Lozano
Tesorero: Dr. Ricardo Francisco Roncoli
Vocal Titular: Carlos Daniel Fuentes
Vocal Suplente uno: María Laura Iturralde
Vocal Suplente dos: Pedro Aníbal Elgue
Revisor de cuentas: Anabella Peverelli
Revisor de cuentas suplente uno: Paolo Manzo
Revisor de cuentas suplente dos: Dardo Jorge Ametrano
Un nuevo desafío para el Dr. Curutchet comandar la Asociación de Abogados Local con el acompañamiento de todos los colegas. Felicitaciones.