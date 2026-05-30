Todo sea por llenar el álbum del Mundial: juntada para intercambiar figuritas

Decenas de chicos -y no tan chicos- se reúnen cada viernes en Avda. San Martín y Azul para canjear figuritas repetidas del famoso y prácticamente inconseguible álbum oficial del Mundial 2026. «Empezamos el viernes pasado y la verdad que estuvo bueno porque se acercaron varios nenes y la idea es que a medida que pasen los días vengan más», dijo Cristian, encargado de una conocida estación de servicio ubicada en el lugar. «La juntada la promocionamos fundamentalmente por redes sociales. Publicamos el día, la hora y después los chicos vienen y ahí empieza todo. Como muchos suelen venir con los papás, aprovechamos y ofrecemos alguna promoción de un café y pasteles para consumir ahí mismo mientras sus hijos hacen el intercambio. También vendemos sobres de figuritas no así el álbum que cuesta muchísimo conseguir.», sostuvo luego.

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