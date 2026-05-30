Ing. Natalia Maliani: “La visión de “Amatista” es dejar la menor huella posible en lo que es contaminación

Hablamos en “El Periodístico” con la ingeniera agrónoma Natalia Maliani, creadora de “Amatista” productos naturales que día a día va resonando más a la sociedad florense.

“Amatista nace de una inquietud y necesidad personal, sumado a eso mi trabajo con Mujeres Rurales que hacemos medicina con plantas y también vinculado a nuestro cuerpo y el cuidado del ambiente…empezó como hobbie y hoy ya casi es una empresa…Es un trabajo diario y hay una mayor toma de conciencia respecto a cuidado del medio ambiente, la alimentación, pero lo que nos ponemos en la piel también porque es nuestro órgano más grande, cuesta porque no se ve y generalmente los productos que hoy se comercializan aprobados por ANMAT no leemos todo lo que trae porque la letra es muy chiquita, en la sumatoria de esos productos termina siendo nocivo para el cuerpo, no son reacciones inmediatas pero a la larga se nota …Tenemos algo en nuestra cultura y quienes producen nos invitan todo el tiempo a consumir esos productos, nuestros cuerpos necesitan transpirar y utilizamos anti -transpirantes. El mal olor es por las bacterias que proliferan en zonas húmedas, con productos que controlen esas bacterias es mejor y saludable…”

También agregaba: “El olfato está directamente relacionado con el cerebro y emociones, reconocer determinados aromas nos llevan a ciertos lugares. Con los aromas naturales pasa lo mismo, utilizamos plantas con aromas que generan calma y otras sensaciones, hablamos de romero, lavanda, cítricos. Todo lo que es perfume tiene elementos cancerígenos, hay que dedicarle un poco el tiempo, leer y estudiar fuentes fidedignas para saber cuál información es verdad o no…”.

Sobre efectos secundarios o de adicción, dijo: “Con las plantas no hay efectos secundarios ni acostumbramientos. Hay que ser cuidadosos con las dosis porque cuando no conocemos las concentraciones químicas pasa eso…A medida que vamos tomando conciencia con la alimentación pasamos a lo aromático, la cosmética que uso yo no le agrego aromas sino lo que sean de la misma planta, la gente a veces quiere sentir ese aroma fuerte y no, hay que educar a ese olfato, la gente joven quiere tomar conciencia del cuidado del medio ambiente y eso es bueno…”.

Sobre el sector que consume sus productos, dijo: “El espectro es amplio y por ahí es más de la persona curiosa, participa mucho en ese espacio de feria que es uno a uno, lo lleva digamos para probar y una vez que lo probó le gustó…”.

También Natalia se refirió a como se provee para la realización de sus productos: “Amatista tiene 30% de los insumos locales, son plantas que crecen en Las Flores, recolección y estas mujeres rurales que nombraba seguimos en contacto porque son quienes producen las plantas que utilizamos. Me parece fundamental conocer el origen de los ingredientes, podemos ir a comprar plantas pero no sabemos cómo fue su proceso, en Amatista podemos garantizar lo natural del producto…Otros insumos se adquieren en empresas reconocidas y otros productos importados, el resto no es difícil encontrar, ahora con mi laboratorio en casa está la posibilidad de seguir creciendo. El secado de plantas sobre todo en estos días húmedos es imposible, es un producto largo que vale la pena contarlo…”,

Sobre la legislación de estos productos, dijo: “La cosmética natural no está reconocida como tal, hay una asociación donde se proyecta una ley para que sea así, hace poco nos encontramos en Newton con gente de Belgrano, fue muy emotivo porque hicimos un taller de maquillaje natural con adolescentes que fue la excusa del encuentro para la legalidad, en el CEPT de Belgrano trabajan un montón en lo que es la zona y lo venimos charlando con los profes para darle forma a ese proyecto, queremos ir por nuestra propia legislación..”

Sobre la identidad del proyecto, dijo: “El nombre Amatista es porque es una piedra que da energía, ordena y es el color que me gusta, la marca está registrada, tengo la patente… Pasamos a ser natural, no todo lo que es natural significa que sea sano o bueno, hay sellos que si no están no se sabe, acá se trabajo mucho la garantía y la confianza…El catálogo abarca luego de un financiamiento para la difusión y algunas personas me pedían un catálogo, con una diseñadora armamos ese catálogo con línea capilar, bienestar (aceites medicinales) y todo lo que es higiene personal (desodorante, protector solar, jabones medicinales, etc.) arcillas, peines de madera que complementan a Amatista”.

Finalizando expresó: “El showroom está en Avda. 17 de octubre, habrá puntos de venta cuando habrá El Biguá y un local de emprendedores en calle Pueyrredón que inaugurará pronto, en farmacias no, en dietéticas hicimos un intento y no avanzamos mucho. En Tandil estamos mucho porque mis hijas estudian allá…” Afirmaba.

AUDIO COMPLETO DE LA INGENIERA NATALIA MALIANI

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