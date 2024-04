Se llevó a cabo una charla informativa para ingresar al Ejército Argentino

Tal cual lo anunciado se realizó en la mañana de hoy en el salón rojo municipal una charla informativa a cargo del Capitán Juan D’ Arin, integrante del Ejército Argentino en la ciudad de Azul. El motivo de la misma fue brindar detalles sobre la convocatoria para ingresar a la mencionada fuerza de seguridad. Antes, en diálogo con la 91.5, D’ Arin afirmó que «llegamos a Las Flores con la intención de convocar ciudadanos de entre 18 y 24 para que ingresen como soldados al Ejército Argentino. Otro requisito es no contar con antecedentes penales y tener estudios primarios completos. Los tiempos de posmodernidad que afrontamos y la pérdida de valores hoy es algo común en la sociedad. En el Ejército se siente de otra manera porque los principios se desarrollan constantemente. Nosotros enseñamos lo que es nuestra patria, nuestros colores». Más adelante, el Capitán D’ Arin sostuvo que «los cupos de ingreso están abiertos a nivel nacional. En nuestra región es una campaña de reclutamiento para la Guarnición Ejército de Azul. Quien se anote ingresaría como soldado voluntario en el Regimiento de Caballería de Tanques 10 o el Grupo de Artillería Blindado 1. Queremos llegar al número de 200 anotados. Con la falta de trabajo hay muchos chicos que tal hoy vez no piensan en la vocación militar o los valores que enseñamos sino que lo ven como una salida laboral. Y eso es bueno porque conozco muchos chicos que ingresan por un trabajo porque no sabían que hacer de su vida y hoy son excelentes militares». Finalmente, el visitante expresó que «el soldado que ingresa como tropa cobra un sueldo de 400 mil pesos en blanco con obra social, aportes jubilatorios y dos vacaciones por año».

