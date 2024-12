Fútbol Femenino: florenses en las inferiores de Estudiantes (LP) y Argentinos Jrs.

María Emilia Felice y Luz Milagros Pereyra ya son parte del fútbol femenino de Estudiantes de La Plata mientras que Lucía “Lucha” Palacios Altamirano vistió la camiseta de Argentinos Juniors. En el caso de María Emilia (14 años), compitió este año en el torneo de la categoría Sub 14 con destacadas actuaciones siendo una pieza importante para el elenco “Pincha”. En la próxima temporada formará parte del plantel Sub 16. Por otro lado, Luz Milagros (10 años) estuvo a prueba desde mitad de año en el predio ubicado en City Bell y recientemente le confirmaron que a partir de 2025 se incorporará al conjunto de la división Sub 12. En cuanto a “Lucha” debemos consignar que intervino en el campeonato de la categoría 2012 donde realizó un importante aporte individual y colectivo en el cuadro de La Paternal.

