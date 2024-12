Fútbol: Juventud Unida se quedó con la Copa de la Liga y es el mejor de la temporada 2024

(actualizado) El albirrojo (ganador del Apertura) se consagró anoche domingo campeón de la Copa 2024 al vencer a Ferro (vencedor del Clausura) por penales 7-6 luego de igualar 0-0 en los noventa reglamentarios. El encuentro, dirigido por Ariel Zapettini, se jugó en el estadio «27 de abril» ante una buena cantidad de público. Previamente, en la finalísima del Fútbol Femenino, Juventud Deportiva se quedó con la Copa de Campeones al vencer 3-1 a Ferro.

El albirrojo, tras igualar 0 a 0 con Ferrocarril Roca, ganó en los penales el preciado trofeo que no tenía en su haber y que ahora engalanará la histórica vitrina de este club centenario de nuestra ciudad. El equipo de Fabián Blanstein, se quedó con el duelo final del año 2024, luego que el arquero Tomás Borda atajará el séptimo penal de los ferroviarios.

Noche de cierre de la exitosa temporada futbolística oficial teñida de color de camisetas rojas y blancas.

En el estadio de Ferrocarril Roca, ante un muy buen marco de público, el futbol florense y sus espectadores fueron testigos de la obtención por parte de Juventud Unida de la Copa que la Liga de Futbol de Las Flores puso en juego y que fue dirimida entre los dos campeones de los torneos que organizó durante este año la entidad de Sarmiento y Cisneros.

En un partido donde no hubo mayores diferencias en el juego entre ambos equipos, donde las chances de gol por allí no abundaron demasiado, debido a la cautela y el orden que mostraron los dos equipos en casi todas sus líneas, Juventud Unida fue más certero en el último penal ejecutado para quedarse finalmente con el triunfo que derivó en el festejo de jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y la parcialidad que en buen numero acompañó al equipo en su último partido del año.

El equipo del profesor Fabián Blanstein, Campeón del Apertura, con la gran atajada de Tomás Borda, que voló hacia su izquierda para desviar el penal de Valentín Ferrai y con el posterior remate del defensor Bruno Silva que si convirtió para desatar toda la algarabía de la noche albirroja, logró por primera vez una Copa que desde hace pocos años puso en juego la Liga de Fútbol y que ahora ocupará un importante lugar en sus vitrinas de la sede de calle Harosteguy.

El partido en sí no tuvo mayores emociones hasta los penales, Un remate de Jonatán Tello (una de las figuras del año futbolístico) antes de los 5 minutos de juego, fue lo más claro de Ferro en el primer tiempo. Un par de minutos después, Juventud Unida contestó con un corrida de Tomas Osterrieth, que fue desbaratada por la oportuna intervención del arquero ferroviario Pablo Abrego que se quedó con la pelota en el achique.

El equipo de Blanstein, presionó mejor en mitad de cancha, ganó varios anticipos y fue un poco más claro que el ferroviario pero no le alcanzó para generar jugadas de riesgo que complicaran a la defensa albiceleste.

La claridad conceptual de juego de Tello, acompañado en cuentagotas por Matías Avalos y Leandro Rodríguez, tampoco fue suficiente para que Ferro pudiera ejercer cierto predominio en la búsqueda de Lucas Valdez y Elián Tus que fueron muy bien controlados.

En el segundo tiempo, los albirrojos tuvieron más la pelota en sus pies y Ferro contestó en un par de ocasiones por la izquierda con Tello que ganó por esa banda, pero los centros enviados por el diez no encontraron buen destino.

El arquero Borda, se mostró seguro y desvió un tiro libre del ´propio Tello que buscaba destino de red en el primer palo y después el 1 fue protagonista de la atajada del último penal que cerró la serie victoriosa del club de calle Harosteguy que no paró de festejar hasta la medianoche.

Punto final a la muy buena temporada futbolística oficial del año 2024. Juventud Unida ahora tiene una nueva copa para seguir engrosando su rico historial. El club albirrojo florense mira con buenos ojos su camino hacia el futuro.

Los jugadores del ganador de la Copa de la Liga: Tomas Borda, Iván Lozano, Luciano López, Alexis Ponce, Emiliano Bertini, Bruno Silva, Tomás Blanstein, Ignacio Luciani, Facundo Palacios, Pablo Amendolare, Tomás Osterrieth. Relevos. Manuel Lacoste, Lautaro Díaz, Nicolás Dierick, Facundo Piazza, Alan Patrault, Alexis Espíndola, Matías Cáceres. D.T: Fabián Blanstein. Ayudante de Campo: Federico Dirazar. P.F: Maximiliano Abraham.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Claudio Basurto, Enzo Puga, Lautaro Osterrieth, Leandro Rodríguez, Ayrton Vera, Lucas Valdéz, Matías Avalos, Enzo Molina, Jonatán Tello, Elián Tus. Relevos: Alexis Vovoril, Adrián Araujo, Valentín Barranco, Diego Velázquez, Valentín Ferrai, Estanislao Iglesias, Tomás Coronel. D.T: Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce-Luciano Poffer.

Arbitro: Ariel Zapettini. Líneas: José Guzmán y Luciano Macencio.

