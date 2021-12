García Romero Sec. de finanzas: Presupuesto – se reformará el escalafón municipales

El funcionario a cargo de la cartera económica pasó este jueves por los estudios de la 91.5 para adelantar en exclusiva las últimas novedades sobre el Presupuesto 2022 y la Ordenanza Impositiva para el próximo año a presentar en las próximas horas…“Estamos terminando de proyectar para elevar al HCD la propuesta de presupuesto y ordenanza impositiva, tratando de ser lo más exacto posible y cercano a lo que puede llegar a ocurrir el año próximo. Espero que no se pierda el interés de debate en el ámbito legislativo. Fue un año de recambio del cuerpo y la idea era que los concejales que ingresaron tengan herramientas para conocer un tema álgido porque son muchos números, muchas hojas, buscamos hacer más amena la información. Vamos a presentar en conjunto tanto la Ordenanza Impositiva como el Presupuesto. En cada Presupuesto tenemos libertad de transferencia de partidas pero no podemos desvirtuar el tema de dejar sin partidas a otras áreas, es algo sistemático, hubo áreas que se vieron intensificados el nivel de gasto por una cuestión de asistencia del municipio por todo lo que está pasando por la pandemia sobre todo en 2020. La pandemia trastocó todo. La provincia está cumpliendo bien con los recursos que llegan, se da por los impuestos que se paga a la provincia y también desde nación, hoy por hoy los municipios tenemos una autonomía fiscal del 35%, es a través de tasas y derechos y el resto dependemos de provincia. Es imperioso saber antes de diseñar el presupuesto, que será en torno del 42%, eso nos hace repensar los gastos para 2022. El único impuesto nacional es el Derecho de Aduana, las retenciones, luego son acuerdos de provincia y nación para que luego los distribuya, nos llega parte de impuesto del IVA, impuestos provinciales, y tribunos que se han descentralizado, con ingresos brutos más chicos, monotributistas, impuesto al automotor, los últimos diez modelos los cobra provincia y de ahí para atrás los municipios, hoy 2011 a 2020 provincia, la idea es poner automáticamente el corrimiento de un año. La cuestión tributaria es compleja pero interesante para quienes nos gusta. Los impuestos que más generan recaudación son impuestos que vienen de la provincia de Buenos Aires. Los municipios tiene que tener cierta autonomía en estructura tributaria, no es lo mismo La Matanza que Las Flores, pasó con el SAME, recibimos un servicio que hoy banca la municipalidad, el convenio terminó, no recibimos plata por la ambulancia y ahora hay que hacer la carga del gasto vía municipalidad, eso requiere una cuestión de fondo. La coparticipación tiene un fin solidario que provincias más afectadas puedan ser ayudadas por las más ricas. Provincia aporta mucho y recibe poca masa participable. Son discusiones arduas y al margen de una cuestión política hay que discutirlo. Todas las áreas reclaman, al margen del presupuesto es algo del día a día porque cada área quiere llevar de la mejor manera su tarea. Del sueldo municipal estamos en el 55%, en 2019 hubo una pérdida del poder adquisitivo municipal muy grande, fue algo que pensamos revertir en la gestión economía y lo conversamos con el intendente, este año no llegamos y estamos viendo la posibilidad de subsanar eso. Cada área pide reforzar sus partidas ya que al ser fino los recursos hay que hacer equilibrio para que todas las áreas sean parejas. El municipio cuenta con 860 empleados, y hay programas de capacitación y empleo, más el programa de limpieza calles 500 personas más. Con respecto a que en otras gestiones ocupaba casi el mismo % del presupuesto los sueldos, y hoy con el triple de empleados, sigue ocupando lo mismo, expresó: Hay muchas actividades que antes no estaban, diversas áreas que antes no estaban socialmente reconocidos por el estado para hacerse cargo. Sigue abarcando lo mismo porque se ha corregido la estructura tributaria. Hay que ver qué porcentaje del sueldo medio representa un salario mínimo vital y móvil en esa época, es fundamental definir la planta óptima en cada área. No se ha dejado en la calle a nadie por la pandemia, el empleado es clave para el desarrollo de la ciudad. A modo de primicia, García Romero acotaba: se va a presentar un trabajo consensuado con el sindicato donde se reforma el escalafón municipal, esto representa un 4 o 5 % más de los recursos municipales. Ayer hablé con gente del IPS para coordinar la cuestión de los jubilados. Es un trabajo que llevó muchísimo tiempo y darle ahora los detalles finales. No hay definición sobre el aumento de tasas pero tienen que estar acorde al aumento de la inflación y el presupuesto 2022 será de 1.600 millones y falta definir las tasas, en base a eso y a la discusión salarial para el 2022 ahí podemos definir el número correcto.

ENTREVISTA COMPLETA A PABLO GARCÍA ROMERO

