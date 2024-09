Giovannone en la rural: «El criterio es descubrir lo mejor de nuestro talento y potenciarlo…»

Mas de 100 entusiastas emprendedores realizaron el curso en la Soc. Rural del centro sobre emprendedurismo. Con una positiva atmosfera en busca de progreso, tips de ventas y herramientas para el desarrollo, el sábado pasado se dictó el intensivo curso por Ingeniero Coach Pablo Giovannone.

El evento, comenzó pasadas las 14 hs. y tuvo una duración de 4 horas, donde el experimentado Coach contó desde experiencias propias hasta de diversos seguidores que cambiaron la mirada de las ventas…»El criterio es descubrir lo mejor de nuestro talento y potenciarlo…» Entre tantas frases que dejó el ingeniero ante una platea abierta y atenta. Todo se dio en un ambiente descontracturado donde existió el ida y vuelta con los emprendedores, fue un intimo interactivo donde fomentó el uso como herramientas las redes sociales, su potencial planteando que; «nuestra competencia no esta en la vereda de enfrente, si no que nuestros clientes es el mundo, para eso hoy encontramos diversos emprendedores que realizan logística donde la entrega del producto que hacemos ya no es un inconveniente…» Remarcaba Giovannone. En la mitad del curso, se sirvió un refrigerio a los presentes.

