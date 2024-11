Ing. Javier Arreyes: “Nunca se está preparado para lo desconocido”

Después del fenómeno climatológico dado en la mañana del lunes, que dejó 11 domicilios sin techo en barrio “Pirolo”, y vientos que llegaron a los 100 k X hora, en la mañana de El Periodístico, hablamos vía telefónica con el Sec. De Obras Públicas del municipio de Las Flores Ing. Javier Arreyes.

“Las Flores estaba en un alerta amarillo por alguna lluvia intensa y alguna ocasional ráfaga de viento. Observando el informe, estábamos al límite de acá para el sur que estaba en zona naranja, era un poquito más intenso y más peligroso. Por lo general Las Flores siempre está al límite y no pasan cosas importantes pero bueno esta vez nos tocó más meternos para la zona del alerta naranja. Nosotros estábamos informados al igual que Defensa Civil pero nunca se está preparado para lo desconocido… Estábamos preparados para salir en el caso de que resultara algo por la noche, dentro de todo la luz de la mañana nos permitió trabajar más tranquilos y que todo sea menos peligroso para el personal, pero las ráfagas de viento fueron tan intensas que yo estoy mirando ahora un mapa de situación de donde fueron la voladura de techos y se ve claramente una línea que agarró toda la zona del Pueyrredón y Lucangioli (Barrio “Pirolo”) fue hacia la zona de la vía pasando por Bdo. de Irigoyen y llegando luego hacia Pellegrini se ve claramente una línea. Tenemos acá tengo 11 casas afectadas con voladura de techo para algunas totales y otras parciales…A la par de las voladuras de techo -que fue lo que más nos abordamos ayer en la mañana con el personal municipal para tratar de salvaguardar las pertenencias y las cosas de la gente que está viviendo en esas viviendas- hubo mucha caída de plantas. Toda la parte eléctrica estuvo comprometida. La Cooperativa estuvo trabajando ayer durante toda la mañana y la tarde y va a seguir hoy también porque hay muchas plantas caídas sobre la sobre las líneas. Algunas viviendas no tienen energía eléctrica por peligrosidad. Se está trabajando en eso junto a cuadrillas municipales. Se suma también el posteo de telefónica porque hay muchos quebrados y están hoy solamente enganchados de cables de gran grosor y troncales que lo sostienen, no se van a caer, pero los ves que se mueven así que estamos en contacto con la empresa. Lo único bueno dentro de lo terrible de esta situación es que llovió, fue intenso, pero no fuera de lo normal y eso nos alivió la situación y nos dejó trabajar…” sobre el lugar en defensa civil, dijo: “Básicamente, es el secretario de obras públicas quien aparece como referente de Defensa Civil local porque es quien tiene por debajo todo el manejo de equipos y personal. El secretario coordina con el Jefe del Corralón Municipal. También estamos en coordinación con policía, bomberos y municipio con todas sus áreas. También estamos en contacto con Defensa Civil provincia que nos informa de los alerta, gracias a esta información que se va pasando, se ayuda con materiales para la reparación de viviendas afectadas…” Mas adelante, Arreyes se refirió al arbolado publico ante la caída de ciertos ejemplares y el re inicio de obras del Centro de Formación integral ubicado en Av. Del Carmen y Martín Fierro.

Audio de la entrevista al Ing. Javier Arreyes

