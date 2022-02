Inolvidable festival en el Aeroclub “Alas de Rauch”. Estuvo presente FM ALPHA

Con tanta gente como la cantidad de habitantes que tiene la misma localidad, que sumando los dos días, superó los 15.000 espectadores, el mismo fue organizado por el Club de Planeadores Alas de Rauch, y por este motivo, Rauch voló..!.

Fue un festival como los mejores del país, significativo, que hace trascender a la ciudad. Para esto se necesita experiencia, respeto y saber sumar instituciones a la hora de presentar un evento donde todo tiene exposición social, con toda la adrenalina y emoción que generan los acróbatas donde la realidad no les permitía tener un plan B volando a 15 mts. de la gente.

El público llegó de toda la zona y maquinas de todo el país (30) para celebrar un evento que se realiza cada bieño. Acrobacias, saltos en paracaídas, vuelos de bautismo, en helicópteros, aviones y planeadores decoraban el cielo rauchense. Los acróbatas Jorge Malatini y Roberto Bonacuore unos de los principales protagonistas se ganaron la admiración y el aplauso de los presentes en cada participación. Otro tema para destacar fue la intervención de distintas instituciones de la sociedad rauchense donde se supo sumar para brindar una buena atención a los presentes, a tal punto que diagnosticamos un tema delicado como los baños químicos, que se destacaron por su limpieza asistida por personal que hacía guardia permanentemente.

Pte. José Alzola

Fm Alpha la 91.5 estuvo este domingo en la ciudad vecina y hablamos con José Daniel Alzola, presidente de la institución afirmando que “es un gusto tener la visita de amigos florenses y de los medios de prensa que hoy nos vienen a acompañar. Ustedes son testigos de lo que está pasando. Vengo sosteniendo que esto es un trabajo de años de gente que nos conocemos con la mirada, nos vamos perfeccionando, creo que el éxito de todo esto, son años de trabajo es lo que estamos viviendo hoy, la cantidad de gente es impresionante, el espectáculo está garantizado además de gente amiga de aeroclubes vecinos y además toda gente súper profesional la que está volando. Una de las premisas es integrarse con otras instituciones, hay mucho público también de otras ciudades y vecinos, y eso nos pone muy felices. Este es un aeródromo municipal que es cedido al club y nosotros nos hacemos cargo, con el predio de 54 has. y lo que se siembra se mantiene buena parte, Queremos fomentar el vuelo, con un evento de estos no ganamos plata ya que la entrada es libre, en base a los gastos y ver cómo lo podemos recuperar es importante, nos quedan futuros pilotos, gente que se acerca al club. En definitiva, fomentar la pasión. Muchos nos consultan si esta fecha ya es fija en el calendario, vamos instalando una fecha, nos llaman, nos respetan, el próximo evento sería en el 2024, también en febrero mes aniversario del club, y es por los costos que son muy altos. Son 20 años de trabajo en nuestro aeroclub. Esto no se logra de un día para otro, teníamos un solo avión en el 2000, luego planeadores, luego salimos a competir y queremos integrar el club a la sociedad. Remarcaba Alzola.

ENTREVISTA COMPLETA AL PRESIDENTE JOSÉ DANIEL ALZOLA

