J.P. Labollita nutricionista sobre el etiquetado: “No está tan mal consumir algún alimento con algún sello…”

En el “El Periodístico” que conduce Ernesto Varela, conversamos con el profesional sobre los hábitos de nuestra alimentación, dejando algunos tips para tener una alimentación más saludable.

“Como vos decís somos lo que comemos, porque gran parte de esa alimentación va directo al cuerpo y empieza de alguna manera a ser parte de él… El medio en el que vivimos hoy es complejo, el ritmo de hoy implica más trabajo y eso también implica más soluciones rápidas, y esas soluciones rápidas en términos alimentarios hace que la comida sea más procesada y de peor calidad…hablo de comidas más artificiales con más cantidad de azúcar o sodio. Se ha empobrecido la calidad nutricional, también empezó a emerger la posibilidad de que haya alimentos de mejor calidad industriales como para hacerle una contra a la más alimentación que viene surgiendo desde hace más de 10 años. Hoy lamentablemente hay muchas más opciones de mala calidad que las de buena calidad…” Decía al inicio.

Sobre la ley de etiquetado frontal, dijo: “Es buena la ley de etiquetado frontal porque te alerta. Después hay un montón de cosas a tener en cuenta que al consumidor promedio se le escapan. Por ahí no está tan mal consumir algún alimento con algún sello, en líneas generales era necesario y estoy de acuerdo…” Comentaba.

También se le consultó si los comedores escolares tienen algún asesoramiento del Colegio Provincial de Nutricionistas, para que los consejos escolares realicen almuerzos saludables a los alumnos… “En comedores escolares desconozco cómo es el plan de alimentación, intuyo que las instituciones provinciales hacen como una licitación con un pliego que tiene asesoramiento de alguna forma de un consejo de nutricionistas…” Sobre si la ATMAT es demasiado permisiva con los alimentos, dijo: “La ANMAT regula la salida de un alimento, pero luego no tiene control sobre ese alimento… No sé cómo actúa en situaciones de denuncias igual la responsabilidad individual es más importante que la responsabilidad de una organización a la hora de controlar…” Carbohidratos, y su realidad: “Hoy se dice que los carbohidratos son lo peor de la historia. Hace un tiempo eran las grasas y siempre se busca demonizar algún nutriente o alimento. Ahora, en la era de las redes hay mucha “carbo-fobia” la fobia a consumir carbohidratos. En definitiva son el nutriente que más se consume en una dieta equilibrada. Hay distinta realidad de carbohidrato. No es lo mismo consumir azúcar libre que consumir un carbohidrato que venga en una legumbre que tiene también fibra y mejora la salud intestinal… Está el “prebiótico” y “probiótico”. Tiene prebiótico la fibra dietética que se digiere parcialmente y la otra parte lo hace lo probiótico o bacterias intestinales que genera salud a nivel intestinal. La fibra dietética es uno de los principales nutrientes que podemos incorporar…La azúcar es un carbohidrato simple compuesto por dos moléculas, tiene glucosa y fructuosa. Luego hay otras variantes, la miel que es parecida viene de las flores, la azúcar negra tiene otro proceso de no refinamiento, pero no deja de ser azúcar. No son alimentos para recomendar pero no significa que no formen parte de una alimentación saludable en bajas dosis. Yo recomiendo que no se consuma azúcar en el día a día pero sí se puede en dosis pequeñas como en un flan por ejemplo. Pero ocasionalmente…La idea es usar la menor calidad de azúcar libre. Yo no lo indico en ningún plan de alimentación excepto alguna dieta particular para algún corredor que hace actividad de fondo o que dure un tiempo prolongado. Por ejemplo, en un jugador de fútbol en el entretiempo le podemos indicar alguna bebida isotónica. En deportistas running o ciclismo usan geles con contenido de azúcar. Ahí es necesario, pero ojo, hay que entender el contexto. En deportistas amateur de duración corta no es tan recomendable la azúcar añadida pero sí alguna fruta que también viene con azúcar por su fructuosa, fibra, vitamina y minerales…La fruta se puede consumir en cualquier momento del día. Hay personas que dicen ser médicos o gastroenterólogos en redes y dicen verdades a medias. Exaltan mínimos beneficios y engañan a la gente. Es muy peligroso el tema de redes sociales…Cuando un médico empieza a hablar mal de nutrición molesta porque es visible, y el mensaje en redes se difunde mucho e inevitablemente va dejando una idea…La leche también ha sido demonizada como si fuera de baja calidad. Estuvo muy recomendada por pediatras desde hace décadas, antes no decías voy a desayunar o merendar, decías voy a tomar la leche. Antes la leche se decía que era el único alimento que aportaba calcio. He llegado a leer que la leche es el pus de la vaca. Hay colegas que hoy en día que afirman que la leche es mala y eso genera mucho conflicto y confusión… Si la usamos descremada mucho mejor. El que no consume lácteos puede también consumir leche vegetal que tenga añadido calcio. Siempre recomendamos que el producto no sea industrializado, pero los hay para bien como la leche pasteurizada…” Sobre otros alimentos, dijo: “El huevo duro es un alimento que tiene grasas de buena calidad como así también minerales, vitaminas y proteínas. Se puede vivir sin consumir huevo, pero si lo utilizo tendré muchos más nutrientes. …A veces me llegan personas sobreentrenadas porque quieren tener menor grasa. Lo importante es la alimentación y no compensar con mayor cantidad de actividad física…”

Sobre el control del individuo al consumo de los productos que no favorecen a una dieta, expresó: “Es difícil frenar aquella comida que nos seduce, no es fácil, pero se puede, tiene una elaboración y dan un placer al paladar que hace que vuelvas a consumirla…” En el final, remarcó: “La actividad física impacta en lo nutricional y siempre es bienvenida. Les pedimos a los que van a gimnasios que no dejen de entrenar la fuerza. Perder fuerza es dañino para la salud a medida que se avanza la edad. Si entrenamos frecuentemente vamos a tener un metabolismo más aumentado. La repetición de ejercicios hace que uno pueda tener más gasto energético…”

AUDIO DE LA ENTREVISTA

