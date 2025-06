Juan Marcos Gaimaro: «Este equipo te obliga a dejar todo»

El arquero de Barrio Traut analizó en la 91.5 la victoria por penales ante El Taladro que depositó al amarillo en la final del Torneo Apertura donde enfrentará a Ferro en partidos de ida y vuelta. «Sabíamos que después de quedarnos con un jugador menos no nos quedaba otra que dejar la vida. Desde el banco me pidieron que jugara más adelantado porque sí o sí teníamos que ir a buscar el empate sabiendo que atrás quedábamos con línea de tres. Pero no había otra manera de llegar al arco de ellos. Por suerte se dio en el final y se nos dio en los penales», afirmó Gaimaro. Sobre el rival en los partidos que definirán al campeón, el «uno» dijo que «Ferro es un gran equipo con jugadores que llegan en un muy buen momento. Además están muy bien en el Pre-Federal. Pero bueno, este equipo y estos jugadores te obligan a dejar todo y daremos lo máximo por conseguir el objetivo».

