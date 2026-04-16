16 de abril de 2026

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Juan Pablo Falasco: «Necesitamos una pronta respuesta»

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4 horas atrás Fm Alpha

Luego de conocerse el reclamo de UPCN solicitando un incremento salarial para los trabajadores municipales, la 91.5 consultó al referente gremial, quien confirmó que «la nota que enviamos ingresó por Mesa de Entrada. La verdad es que necesitamos una pronta respuesta ya que el sueldo del empleado municipal viene pisado desde enero de este año cuando se anunció una suba del 5%. Por la situación económica actual y esta inflación que no se detiene es urgente que se abra la mesa paritaria». Más adelante, Falasco manifestó que «todos los afiliados nos dicen que la situación es por demás preocupante. Los datos de la inflación no se condice con la realidad de los empleados que sufren con un alquiler, los servicios o las compras en un supermercado».

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