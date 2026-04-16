BM – jueves 16 de abril

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS DE TRÁNSITO EN HORAS DE LA MADRUGADA La Dirección de Tránsito, perteneciente a la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, comunica que continúan los operativos de tránsito y que se intensifican en horas de la madrugada. Se recuerda a todos los conductores que se debe contar con la documentación obligatoria para circular y uso de casco obligatorio en caso de los motovehículos. Además, se continúan realizando controles de alcoholemia. Los operativos son llevados adelante por personal de Tránsito, junto a personal policial y de la Agencia Vial.

PROMULGACIÓN DE ORDENANZAS El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó, mediante los correspondientes Decretos, las Ordenanzas sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

– Ordenanza N° 3686 (Promulgada por Decreto N° 318 del 5 de febrero de 2026) por la cual se crea el “Programa Promover Emprendedores”, con el objetivo de fomentar la radicación y el desarrollo de nuevos emprendimientos en el Partido de Las Flores, tanto del sector productivo y de servicios para la industria en el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.

– Ordenanza N° 3687 (Promulgada por Decreto N° 578 del 12 de marzo de 2026) por la cual Crea Registro de Contratistas de Obras Bajo La Modalidad Vecino-Empresa.

– Ordenanza N° 3688 (Promulgada por Decreto N° 597 del 17 de marzo de 2026) la cual Convalida el Convenio Marco y Convenio Específico celebrado entre la Municipalidad de Las Flores y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el cual brindará al MUNICIPIO el servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

– Ordenanza N° 3689 (Promulgada por Decreto N° 598 del 17 de marzo de 2026) la cual Convalida la Prórroga de vigencia al Convenio de Prestación de Equipos y su Anexo I, celebrado entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Las Flores, por un período de ciento ochenta (180) días corridos, para la continuidad de las tareas de ejecución de la obra denominada “Limpieza y Mejoramiento de Cursos de Agua dentro del Partido – Etapa II”.