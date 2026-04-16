Preocupación en la comunidad educativa bonaerense por amenazas vinculadas a un supuesto reto viral

Una fuerte preocupación se instaló en la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires tras la aparición de amenazas asociadas a un presunto “reto viral” que circula en redes sociales. En distintos distritos se detectaron carteles y mensajes que alientan la realización de tiroteos en simultáneo dentro de establecimientos escolares, lo que encendió las alarmas entre autoridades, docentes, alumnos y familias. Uno de los casos más recientes se registró esta mañana en una escuela técnica de Pinamar donde en uno de los baños apareció la leyenda “16 de abril, tiroteo. No vengan”. Ante esta situación, las autoridades dieron inmediato aviso a la policía, iniciaron una pesquisa interna y lograron identificar al presunto autor del escrito amenazante. La difusión del hecho a través de redes sociales generó inquietud entre las familias. Algunos padres se acercaron al establecimiento para retirar a sus hijos por precaución, mientras que desde la Jefatura Distrital y el equipo directivo se evaluaba la realización de una jornada de reflexión con los estudiantes.

Fuente: Infozona

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