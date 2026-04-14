Así titula Canotaje Las Flores: ¡¡¡Nos trajimos todo de Necochea y fuimos felices!!!1 minuto de lectura
Palistas de toda la provincia compitieron en Río Quequén – Necochea, enfrentando pruebas de hasta 16 km, el evento estuvo a cargo del Club Náutico de Necochea que albergó el Campeonato provincial de maratón y regatas provinciales fiscalizada por Febocak. Decenas de deportistas de distintos rincones del territorio bonaerense, desde niños hasta los adultos mayores de la categoría master, acudieron al torneo, y muchos de ellos incluso acamparon en la ribera.
Los Florenses que se presentaron, tuvieron una excelente actuación en la segunda fecha de maratón.
Acá los resultados del esfuerzo y el trabajo diario…Vamos CLF
Pre – Infantiles
Tiziano Sosa :
K1 – 1000 1°
430 – 1000 2 °
K2 – 1000 3°
Infantiles Damas
Ruth Arballo:
430 – 1000 1°
k 1 – 1000 1°
Sol Pardo:
430 -1000 4 °
K1 – 1000 2°
K2 – 1000 2°
Infantiles Caballeros
Lucas Carpinetti:
430 – 1000 9°
K1 – 1000 5°
K2 -1000 4°
Mikeas Maciel:
430 – 1000 13 °
k1 – 1000 8 °
k 2 – 1000 4°
Menores Damas:
Francisca Abrego
430 – 2000 1°
k1 – 2000 1°
K2 – 2000 3 °
Menores Caballeros
Tomas Adorno
430 – 2000 4 °
k1 – 2000 4 °
Cadetes Damas:
Lucia Monfort
K2 Maratón 2°
K1 Maratón 4 °
k 2 Mixto 9°
Ana Paula Torres Díaz:
k 2 Maratón 2°
K1 Maratón 2°
K2 Mixto 3°
Ana Paula Poblete
k 2 Mixto 13°
Junior Caballeros:
Jacinto Torres Díaz
K2 Maratón 2°
K1 Maratón 3
K2 Mixto 3 °
Senior Caballeros
Malcom Maciel
K1 Maratón 5°
Master A
Roberto Sosa
K1 Maratón 3 °
Master C
Lucas Pisano
K1 Maratón 2°
Hugo Rosas
K2 Mixto 13°
k 2 Maratón 3°
Master C Damas
Aldana Canteli
k2 Maratón – 1°
Master G Caballeros
Ricardo Carpinetti
430 -3000 1°
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