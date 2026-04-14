Así titula Canotaje Las Flores: ¡¡¡Nos trajimos todo de Necochea y fuimos felices!!!

Palistas de toda la provincia compitieron en Río Quequén – Necochea, enfrentando pruebas de hasta 16 km, el evento estuvo a cargo del Club Náutico de Necochea que albergó el Campeonato provincial de maratón y regatas provinciales fiscalizada por Febocak. Decenas de deportistas de distintos rincones del territorio bonaerense, desde niños hasta los adultos mayores de la categoría master, acudieron al torneo, y muchos de ellos incluso acamparon en la ribera.

Los Florenses que se presentaron, tuvieron una excelente actuación en la segunda fecha de maratón.

Acá los resultados del esfuerzo y el trabajo diario…Vamos CLF

Pre – Infantiles

Tiziano Sosa :

K1 – 1000 1°

430 – 1000 2 °

K2 – 1000 3°

Infantiles Damas

Ruth Arballo:

430 – 1000 1°

k 1 – 1000 1°

Sol Pardo:

430 -1000 4 °

K1 – 1000 2°

K2 – 1000 2°

Infantiles Caballeros

Lucas Carpinetti:

430 – 1000 9°

K1 – 1000 5°

K2 -1000 4°

Mikeas Maciel:

430 – 1000 13 °

k1 – 1000 8 °

k 2 – 1000 4°

Menores Damas:

Francisca Abrego

430 – 2000 1°

k1 – 2000 1°

K2 – 2000 3 °

Menores Caballeros

Tomas Adorno

430 – 2000 4 °

k1 – 2000 4 °

Cadetes Damas:

Lucia Monfort

K2 Maratón 2°

K1 Maratón 4 °

k 2 Mixto 9°

Ana Paula Torres Díaz:

k 2 Maratón 2°

K1 Maratón 2°

K2 Mixto 3°

Ana Paula Poblete

k 2 Mixto 13°

Junior Caballeros:

Jacinto Torres Díaz

K2 Maratón 2°

K1 Maratón 3

K2 Mixto 3 °

Senior Caballeros

Malcom Maciel

K1 Maratón 5°

Master A

Roberto Sosa

K1 Maratón 3 °

Master C

Lucas Pisano

K1 Maratón 2°

Hugo Rosas

K2 Mixto 13°

k 2 Maratón 3°

Master C Damas

Aldana Canteli

k2 Maratón – 1°

Master G Caballeros

Ricardo Carpinetti

430 -3000 1°

@federacionargentinadecanoas

@febocak

@deporteslasflores

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