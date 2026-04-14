Eduardo D’Agostino, sobre la recuperación del automovilismo: «La reunión fue muy positiva»

Luego de la reunión que hace unos días integrantes de la Comisión Normalizadora de Las Flores Automóvil Club llevaron adelante a metros del Circuito «Sargento Cabral», la 91.5 conversó con uno de sus integrantes. «La convocatoria fue muy positiva porque se acercó gente que realmente está interesada en recuperar la entidad y volver a poner en regla primeramente la parte legal para luego pensar en la parte deportiva, es decir el predio y el trazado». D’Agostino expresó luego que «también fue importante la presencia del intendente Blanstein por lo que se pretende trabajar en un organigrama que incluye por ejemplo la colaboración de máquinas para poner en condiciones la pista. De todos modos, lo que se haga lo vamos a hacer tranquilamente y no a las apuradas». Sobre la parte legal, manifestó que «hay que actualizar el papelerío todo de nuevo. Ya se han presentado los primeros documentos para conservar la identidad de Las Flores Automóvil Club que ha tenido tanta historia en el deporte motor».

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