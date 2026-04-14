Sociedad Rural: Mariano Meliante vuelve a presidir la Comisión Directiva

Fm Alpha

Se conoció este martes la nómina de la nueva Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Las Flores para el período 2026-2027 de acuerdo a la renovación parcial de autoridades realizada en Asamblea General Ordinaria efectuada el día 8 de Abril pasado. Presidente: Mariano Meliante, Vicepresidente: Jorge Alberto Arata. Secretario: Adalberto Coda. Prosecretario: Roberto Igolnikow. Tesorero: Mariano Ramella. Protesorero: Juan Emilio Montoya. Vocales Titulares: Pablo Etchegaray, Irma Juárez, Hernán Carrillat y Gustavo Arata. Vocales Suplentes: Alfredo Gentilini, Alejandro Gómez Bradley, Osvaldo Signorini y Facundo Duche. Revisores de Cuentas Titulares: Ricardo Massaro, José Carlos Plini y Juan José Pellejero. Revisores de Cuentas Suplentes: Néstor Fernando Pees y Luciano Pablo de Los Heros.

Más historias

1 minuto de lectura

Eduardo D’Agostino, sobre la recuperación del automovilismo: «La reunión fue muy positiva»

23 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

LALCEC Las Flores y Hospital trabajan en un sistema operativo para agilizar datos

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 14 de abril

4 horas atrás Fm Alpha

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Eduardo D’Agostino, sobre la recuperación del automovilismo: «La reunión fue muy positiva»

23 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

LALCEC Las Flores y Hospital trabajan en un sistema operativo para agilizar datos

4 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

BM – martes 14 de abril

4 horas atrás Fm Alpha
