14 de abril de 2026

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LALCEC Las Flores y Hospital trabajan en un sistema operativo para agilizar datos

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4 horas atrás Fm Alpha

LALCEC informa a la comunidad en general que dicha institución está colaborando con recursos propios desde marzo 2026 con el Hospital Las Flores en la “instalación» de un nuevo Sistema Operativo en el sector Patología. Así lo hará todos los meses. Esto permitirá al Hospital agilizar datos de informes y resultados de las biopsias en forma on-line entre profesionales y con otros centros de Salud. “Cooperar y ser solidarios es una forma de devolver a la Comunidad lo que nos ayudan a ayudar”. RECORDAMOS  que la toma de conciencia sobre la PREVENCION y el diagnóstico precoz permite salvar vidas. 

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