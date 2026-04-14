14 de abril de 2026

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BM – martes 14 de abril

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UNA MULTITUD DISFRUTÓ DE UNA NUEVA EDICIÓN DE LA FERIA «EL MERCADER» El fin de semana en el Parque Plaza Montero, la Feria El Mercader, con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores a través de diferentes áreas, fue muy disfrutada por el público florense y de la región que se acercó a nuestra ciudad. Como en cada edición, el evento contó con la actuación de artistas locales y shows de renombre a nivel nacional, como lo fue el del grupo Tambó Tambó que cerró con un gran espectáculo la jornada del domingo. La feria concentró a numerosos stands de diferentes rubros comerciales con predominio gastronómico, juegos y esparcimiento. Con entrada libre y gratuita, el público pudo presenciar el viernes la actuación en el escenario de los grupos locales Carisma y Karina La Reina, más el cierre con Los Jóvenes Musiqueros y una excelente participación. El sábado, con una masiva presencia de espectadores, llegó el canto folclórico con el grupo tradicional florense “De Los Parajes” para luego dar lugar en el escenario a Vero Sassali con su música tropical. En el final, la gente cantó y bailó con el conjunto de cumbia The Palmers con su tributo al reconocido grupo argentino Los Palmeras. El domingo, en una jornada de características espectaculares y con el arribo al lugar de una multitud, actuaron la solista Gianna Galeano, el grupo de rock local Conexión, Juancito del Pueblo con toda su fuerza y alegría y el baile y el disfrute continuó hasta la parte final del evento con la actuación del grupo tropical nacional Tambó Tambó.

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